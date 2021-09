Kultursommer des Kreises lockt an die Talsperre Lütsche

Frankenhain. Am Wochenende warten noch einige Höhepunkte auf Kulturinteressierte:

Vor der idyllischen Kulisse der Lütsche inszenierten Rebecca Lara Müller (links) und Angie Ahrens am Donnerstagabend die skurrile Komödie „Die Geliebte meines Mannes“. In dem Stück will eine Millionärsgattin ihren ungeliebten Mann um die Ecke bringen, wird dabei aber von dessen Geliebter gestört, die selber auf das Erbe scharf ist. Zum Auftakt des Kulturfestivals hatte bereits Sängerin Katharina Herz ihre Fans begeistert. Bereits am Freitagabend, 19.30 Uhr, spielt die Partyband Synchron. Am Samstag (19.30 Uhr) folgen die Brogues mit Irish Folk. Sonntag um 10 Uhr beginnt ein Frühschoppen mit den Rehbachtalern, um 14 Uhr das Familienmusical „Völlig verzaubert“. Tickets gibt es am Einlass.