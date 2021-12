Kulturstiftung unter einem Dach in Gotha

Gotha. Die Kulturstiftung Thüringen wechselt ihren Sitz von Erfurt nach Gotha.

Schon seit geraumer Zeit ist die Kulturstiftung Thüringen verwaltungstechnisch in der Stadt Gotha angesiedelt. Jetzt hat der Landtag per Gesetz verfügt, dass der Sitz der Stiftung von Erfurt in die Residenzstadt wechselt.

Untergebracht wird die Kulturstiftung mit ihrem Personal im Haus zur goldenen Schelle am Hauptmarkt. Zuständig ist sie für die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur im Freistaat. Die Stiftung bearbeitet jährlich mehr als 500 Anträge.