Kunst im Ohrdrufer Garten

Monic Luisa Bickel-Schmitz aus Ohrdruf, bekannt unter dem Namen „Molubis“ öffnet am 22. Juli ihren Künstlergarten am Schinds.

Ohrdruf. Bilderausstellung im Künstlergarten von Molubis: Am 22. Juli können Interessierte von 11 bis 17 Uhr nach Ohrdruf zur Kunstausstellung gehen.

In ihren Garten am Ohrdrufer Schinds lädt am Samstag, 22. Juli, die Ohrdrufer Künstlerin Molubis (Monic Luisa Bickel-Schmitz) ein. Von 11 bis 17 Uhr findet hier eine Benefizveranstaltung statt.

Zwischen Rosen, Geranien und Obststräuchern wird Kunst geboten. Nicht nur Molubis stellt ihre Werke aus, sondern auch weitere Künstler aus der Region. Für die kleinen Besucher wird Ponyreiten angeboten. Der Erlös der Veranstaltung wird einem guten Zweck zugeführt.

Der Förderverein von Schloss Ehrenstein in Ohrdruf will sein neuestes Buch vorstellen. Dabei geht es um die Geschichte Ohrdrufs von Julius Böttcher. Zu finden ist der Garten von Molubis über die B 88 „Am Schinds“ einbiegend nach 500 Metern linker Hand.