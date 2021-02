Monic Luisa Bickel-Schmitz präsentiert in der Coronazeit ihre Werke in den Geschäften rund um den Erfurter Anger.

Friedrichroda. Für die Friedrichrodaer Künstlerin Monic Luisa Bickel-Schmitz ist es wichtig, dass Kunst in einer Zeit, in der Museen und Galerien geschlossen sind, nicht vergessen wird.

Die Künstlerin Monic Luisa Bickel-Schmitz will gerade in Coronazeiten ein Zeichen setzen. Seit ein paar Tagen sind ihre Bilder in ausgewählten Geschäften in der Erfurter Innenstadt zu sehen.