Kunst kommt in Gotha für guten Zweck unter den Hammer

Gotha. Der Leipziger Antiquariatsleiter Michael Ulbricht leitet Versteigerung im Versicherungsmuseum in Gotha.

58 Kunstwerke kommen am Sonntag, 23. April, in Gotha unter den Hammer. Das Leipziger Buch- und Kunstantiquariat veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Deutschen Versicherungsmuseums Ernst Wilhelm Arnoldi eine Auktion, deren Erlös zu einem Teil an das Museum gehen soll. Auktionsleiter ist Michael Ulbricht, der bereits im Kunsthaus Apolda oder im Comödienhaus Bad Liebenstein Kunstversteigerungen geleitet hat.

Die Vorbesichtigung startet um 13 Uhr und wird vom ehemaligen Soloklarinettisten der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, Horst Endter, mit Klarinette und Saxofon begleitet. Das Café Moses bietet Getränke und Imbiss an. Der Eintritt ist frei, auch für das Versicherungsmuseum.

Die Auktion beginnt um 16 Uhr. Auf der Auktionsliste stehen Gemälde, Zeichnungen und Grafiken unter anderem von Peter Gaymann, Hannah Höch und Max Klinger. „Der wichtigste Aspekt der Auktion ist, dass sie für alle ein fröhliches, lustbringendes Geschäft sein soll“, so Michael Ulbricht. Deshalb seien die von ihm angebotenen Exponate erreichbare Kunst, „jenseits der spektakulären Höhenflüge des internationalen Kunstmarktes“. Die Mindestgebote liegen zwischen 100 und 650 Euro.