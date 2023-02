Kunst-Tandem im Gothaer Kunstforum „Hanna Höch“

Gotha. 50 Künstler aus Thüringen zeigen ihre Werke. Es entsteht ein Mit- und Nebeneinander von Künstlern unterschiedlichster Prägung.

Die Ausstellung „Kunst-Tandem: Generationen und Regionen im künstlerischen Dialog“ wird ab Freitag, den 17. Februar, im Kunstforum „Hannah Höch“ Gotha gezeigt. Sie soll noch bis zum 2. April zu sehen sein. Sie ist eine Mitgliederausstellung des Verbandes Bildender Künstler Thüringen in Zusammenarbeit mit der Kultourstadt Gotha.

Mit dem Kunst-Tandem hat der Verband Bildender Künstler Thüringen seinen Mitgliedern im Jahr 2022 im Rahmen der Reihe „Wert der Kreativität“ ein Netzwerkprojekt angeboten. Es soll ein Mit- und Nebeneinander von Künstlern, die ihre künstlerische Prägung unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen und in sehr verschiedenen Epochen erfahren haben, sein. Deren Vielfalt soll sichtbar und fruchtbar gemacht werden.

Nach einer Ausschreibung wurden 50 Künstlerinnen und Künstler per Los in das Projekt aufgenommen und in 25 Kunst-Tandems zusammengebracht, teilt der Verband Bildender Künstler weiter mit. Das Ziel des Projekts bestand in der offenen Versuchsanordnung unterschiedlicher Generationen, Regionen und künstlerischer Positionen. Die Arbeitsphase dauerte über vier Monate. Die Ergebnisse sind überraschend, faszinierend und auch berührend und werden in der Ausstellung in Gotha erstmals sichtbar.