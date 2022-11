Kunstforum Gotha: Jahresausklang mit der Gruppe Annred

Gotha. Am 20. Dezember wird in der Gothaer Galerie musiziert, und eine neue Ausstellung mit Arbeiten von Depotmeister Jürgen Weis wird ab dem 2. Dezember gezeigt.

Zum Jahresausklang im Kunstforum Gotha wird am Dienstag, 20. Dezember, sowohl um 17 Uhr als auch um 20 Uhr, die Band Annred auf Heiligabend einstimmen – das Trio mit Sängerin Anna Steinhardt, Pianist Vinzenz Heinze und Fabian Fromm (Geige). Karten für die beiden Konzerte sind ab 1. Dezember für 19 Euro im Vorverkauf unter www.eventbrite.de sowie in der Gothaer Tourist-Information am Hauptmarkt 40 erhältlich.

Jürgen Weis bei der Arbeit. Foto: Jürgen Weis

Als neue Ausstellung präsentiert das Kunstforum in der Querstraße 13-15 vom 2. Dezember bis 29. Januar 2023 „Landschaft trifft Figur“, Werke von Jürgen Weis. Der langjährige Depotmeister und Kulissenmaler im Schloss Friedenstein ist ein vielseitig begabter und in den unterschiedlichsten Genres schaffender Künstler. Malerei, Grafik, Skulpturen und Bühnenbilder – Schaffen, was den Betrachter staunen lässt. Das Kunstforum hat ab Ausstellungsbeginn von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.