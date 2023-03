Gotha. Im Gothaer Schlossgespräch geht es am 9. März um Erbschleicherei und Betrug. Untersucht werden kuriose Fälle in der Diplomatie.

Um kuriose Fälle der Diplomatie am Gothaer Hof dreht sich das 94. Gothaer Schlossgespräch, das am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr im Orangenhaus der Orangerie in Gotha stattfindet.

Im Mittelpunkt stehen Erbschleicherei, Betrug und Nötigung, aber auch komische Missionen im 18. Jahrhundert. Veranstalter ist der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloss Friedenstein und der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Referent des Abends ist Marian Hefter, Doktorand am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt. Hefter hat zahlreiche Akten gesichtet und stellt einige Fälle der Diplomatie vor.

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.