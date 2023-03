Kurpark wird für den Luftkurort schön gemacht

Tambach-Dietharz. Im März beginnen die Bauarbeiten im Kurpark von Tambach-Dietharz. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, jetzt erfolgt die eigentliche Sanierung.

Im Monat März soll die Umgestaltung des Kurparkes in der Burgstallstraße von Tambach-Dietharz fortgesetzt werden. Das bestätigte jetzt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos). So habe der Stadtrat der Vergabe des zweiten und dritten Bauabschnittes in seiner jüngsten Ratssitzung grünes Licht gegeben.

Bereits im vergangenen Jahr wurde mit den ersten Umbauarbeiten im Kurpark begonnen. So mussten mehrere Bäume gefällt und der Musikpavillon aus baulichen Gründen abgerissen werden. Die Teiche wurden entschlammt und vorbereitet für eine Neuanlegung. Eigentlich sollten die Arbeiten im Parkgelände bereits weiter fortgeschritten sein, doch führten Abstimmungen mit dem Land als Fördermittelgeber, dem Planungsbüro und Sanierungsträger zu Verzögerungen. Diese seien ausgeräumt und der Weg für die Umsetzung frei gemacht, betont Schütz. Die Sanierungskosten für den Kurpark belaufen sich derzeit auf 2,19 Millionen Euro, davon kann die Stadtverwaltung zwei Drittel an Fördermittel veranschlagen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“.

In den nächsten Tagen werden die Baufahrzeuge auf das Gelände rollen. Neue Wasser- und Abwasserleitungen sowie Elektroleitungen sollen verlegt werden. Die Parkteiche sollen neue Bachläufe erhalten, Stege für die Teichanlagen gebaut und der Wegebau begonnen werden. Der zweite Bauabschnitt mit einem Kostenvolumen von 800.000 Euro sieht die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage vor. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres andauern, ist sich das Stadtoberhaupt sicher.

In den Sommermonaten – angedacht ist der Juni – soll mit dem dritten Bauabschnitt begonnen werden. „Er wird zeitgleich mit dem zweiten Bauabschnitt in Angriff genommen“, so Marco Schütz. So wird der Wegebau durch die Parkanlage fortgeführt und Bänke an verschiedenen Stellen für die Besucher aufgestellt. Der Spielplatz am angrenzenden Parkplatz wird erweitert und bis in den Kurpark geführt. Die Kinder können sich auf neue Spielgeräte freuen. Eine neue Brücke über den Wasserzulauf zu den Teichen ist angedacht. Aufgewertet wird der Kurpark durch eine Reihe von Neubepflanzungen. Neben Ziersträuchern werden Bäume neu angepflanzt. Abgeschlossen werden soll der dritte Bauabschnitt auch bis Ende des Jahres.

Musikmuschel für Veranstaltungen und zum Klettern

Der letzte Bauabschnitt sieht den Neubau einer sogenannten Musikmuschel vor. Diese soll in den Sommermonaten für Veranstaltungen zur Verfügung stehen und in der anderen Zeit Kindern und Jugendlichen. Denn die Stadt plant, die „Muschel“ den Kletterern als Boulderhöhle anzubieten. Des Weiteren werden die im Kurpark ansässigen Vogelvolieren von Grund auf erneuert und der Garagen- und Containerstandplatz am nördlichen Teil des Geländes umgestaltet. Der vierte Bauabschnitt soll bis Ende 2024 beendet sein.

„Für uns ist der Park wichtig als Luftkurort“, sagt Marco Schütz. Tambach-Dietharz’ Bürgermeister hofft, dass die Bauarbeiten zügig voran gehen und der Kurpark dann im Frühjahr 2025 den Einheimischen und Gästen zur Verfügung stehen wird.