In Apfelstädt beginnt der Glaubenskurs am Montag.

Kurs zu Fragen des Glaubens in Apfelstädt

In der Region Drei Gleichen bieten die Kirchgemeinden einen mehrmonatigen Glaubenskurs an. Eingeladen sind alle, die sich für den christlichen Glauben interessieren und sich auf den Weg zur Taufe begeben wollen. Insgesamt werden zehn Abende angeboten.

Zum Auftakt am Montag, 13. Januar, 19.30 Uhr steht im Pfarrhaus Apfelstädt (Kirchgasse 4) mit Pfarrer Bernd Kramer gegenseitiges Kennenlernen im Vordergrund. Fortgesetzt wird der Kurs am Montag, 27. Januar, 19.30 Uhr mit einem Besuch der Bibelwoche im Pfarrhaus Neudietendorf (Kirchstraße 13 ). Den dritten Abend gestaltet am Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr im Radegundishaus in Mühlberg Pfarrer Matthias Müller. Er wird dort am Donnerstag, 20. Februar das Treffen zum Thema: „Irgendwas glaubt jeder“ – Glaubensbekenntnis(se) als Orientierung“ gestalten.

Am Montag, 9. März, ist im Pfarrhaus Seebergen (Hauptstr. 134) Pfarrerin Anette Denner an der Reihe. Am Dienstag, 17. März, bringt sie den Teilnehmern das Thema: „An der Schwelle des neuen Lebens“ – Taufe / Gottes Ja zu mir als Kraftquelle entdecken und erleben“ näher. Bis Juni folgen weitere Gesprächsabende.

Den Abschluss bildet am Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr im Pfarrhaus Apfelstädt ein Treffen mit Abendbrot mit Agapemahl bzw. Abendmahl.