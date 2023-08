Kurse für Schulabschlüsse an der Volkshochschule

Gotha. Unterricht beginnt am 21. August. Bildungsangebot richtet sich an arbeitslose Jugendliche, Schulabbrecher und an erwerbstätige Erwachsene

Schulabschlüsse bietet die Kreisvolkshochschule Gotha an. Vor dem neuen Schuljahr sind Anmeldungen für die Vorbereitungskurse auf den externen Erwerb des Realschulabschlusses oder des Abiturs/der Allgemeinen Hochschulreife möglich, darauf weist die Pressestelle des Landratsamtes hin. Dieses Bildungsangebot richte sich sowohl an arbeitslose Jugendliche, Schulabbrecher als auch an erwerbstätige Erwachsene und eröffnet ihnen Wege, um ihre Berufschancen durch einen höheren Schulabschluss zu verbessern. Die Thüringer Schulordnung regele den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen. Somit seien die externen Prüfungen anerkannte Schulabschlüsse, da die Prüfungen an staatlichen Schulen im Landkreis Gotha absolviert werden.

Die nächsten Kurse starten am Schuljahresbeginn 2023/24.

Der Vorbereitungskurs Realschulabschluss 2023/202 beginnt Montag, 21. August, Unterricht werden sieben Fächer in der Zeit von Montag bis Freitag 17 bis 20.15 Uhr. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: Nichtschüler, Erfüllung der Vollzeitschulpflicht, Vollendung 16. Lebensjahr, bei nichtdeutscher Herkunft Deutschkenntnisse mindestens B2. Geprüft wird am Ende des Schuljahres an einer staatlichen Regelschule im Landkreis Gotha.

Der Vorbereitungskurs Abitur beginnt ebenfalls am Montag, 21. August. Unterrichtet wird Montag bis Freitag, 17 bis 21 Uhr – jeweils in vier Fächern pro Schuljahr, die mit einer Prüfung pro Fach abschließen. Voraussetzungen: Nichtschüler, Vollendung 19. Lebensjahr, bei nichtdeutscher Herkunft Deutschkenntnisse mindestens B2.

Auskünfte erteilt bei der Kreisvolkshochschule Uwe Schmidt unter Telefon: 03621/214604.