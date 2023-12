Kurznachrichten aus dem Kreis Gotha

Täglich gibt es Neues, Interessantes oder Wissenswertes im Landkreis Gotha. Aber auch Veranstaltungen locken und sind es wert, besucht zu werden. Wir haben für Sie hier einiges aufgelistet.

Literarisch und musikalisch startet das Kur- und Lesecafé ins neue Jahr

Mit gleich zwei Veranstaltungen startet das Kur- und Lesecafé in der Kirchgasse in Friedrichroda ins neue Jahr. Los geht es am Freitag, 5. Januar, ab 20 Uhr. Hier präsentiert Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch sein neuestes Buch „Das Haus Sachsen-Gotha“. In ihm präsentiert er den Leserinnen und Lesern die „Sieben Weltwunder der Ernestiener“.

Weiter geht es am Freitag, 19. Januar. Ebenfalls ab 20 Uhr ist das Musikkabarett „Kalter Kaffee“ zu Gast. Unter dem Motto: „Klavier, Klampfe, Klare Klänge, kluger Klamauk, klassischer Klumbatsch.“ präsentieren Tilo Schäfer und Björn Sauer ihren Besucherinnen und Besuchern garantiert keinen kalten Kaffee.

Thüringens Verfassungsschutzpräsident in Gotha

Auch im Dezember geht das Vortrags- und Diskussionsformat der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“ weiter. Dazu wird am Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr, mit Stephan J. Kramer, der Verfassungsschutzpräsident des Freistaates Thüringen begrüßt. Unter dem Motto: „Rechtsextremisten, Linksextremisten, Klimaaktivisten – Wie gefährdet ist die Demokratie in Thüringen“ möchte Kramer in der Aula nach einem Vortrag in der sich anschließenden Diskussion mit Besuchern ins Gespräch kommen.

„Heidi“ ist diesmal Thema der Loge in Gotha

Eine weitere Ausgabe des Kulturforums „Die Loge“ findet am 12. Dezember, ab 17 Uhr, im Bürgersaal des Historischen Rathauses, statt. Zu Gast bei Oberbürgermeister Knut Kreuch ist diesmal Peter Otto Büttner. Thema der aktuellen Loge wird Johanna Spyris „Heidi“ sein und ihr Leben in der Zivilisation, abseits ihrer Welt.

Im Mai 2023 hat die Unesco das Heidi-Archiv der Heidiseum Stiftung als Weltdokumentenerbe anerkannt. Archiv-Leiter und Präsident der Stiftung Peter Otto Büttner wird sich in seinem Vortrag dem Frankfurt-Besuch von Heidi annähern.

Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung unter Telefon 03621/222-234 oder E-Mail unter informationsamt@gotha.de wird gebeten.

Stadt Gotha hat einen Haushalt für 2024 beschlossen

In seiner Sitzung beschloss der Stadtrat den Haushalt der Stadt für 2024. Dieser schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 92.105.000 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 25.058.100 Euro ab (Haushalt gesamt 117.163.100 Euro). Die Kreditaufnahme beträgt 3.806.700 Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 65.156.400 Euro festgesetzt.

Adventskalender sorgt für Gewinne

Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet der digitale Sparkassen-Adventskalender seine Türchen. Auf der Internetseite der Kreissparkasse Gotha und in der Sparkassen-App findet man diesen Adventskalender ganz leicht. In diesem Jahr verbergen sich 90 Preise im Gesamtwert von 85.000 Euro hinter den 24 Türchen. Zu gewinnen gibt es Technik, Schmuck, Reisen, E-Bikes und viele weitere Überraschungen. Die Gewinner sollen Anfang Januar 2024 kontaktiert werden.

Große Schau der kleinen Tiere in Schnepfenthal

Zu seiner Rassegeflügelschau lädt der Kleintierzuchtverein Schnepfenthal-Rödichen von 1930 e.V. am 9. und 10. Dezember in der GutsMuths Gedächtnisturnhalle Schnepfenthal ein. Es ist eine Gemeinschaftsschau des Rassegeflügelzuchtvereins Wahlwinkel und Kleintierzuchtverein Schnepfenthal. Gezeigt werden etwa 120 Enten, Hühner und Tauben. Geöffnet ist die Schau am Samstag von 9 bis 17 und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr, dazu gibt es wieder eine Tombola.