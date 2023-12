Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Die „Frei(y)tagsstreicher“ und weitere Akteure sind 2022 nach einem erfolgreichen Konzert in der Aula der Verwaltungsfachhochschule zum Schlussbild vereint.

Schüler geben in Gotha Adventskonzerte. Selbsthilfegruppen erhalten Informationen im Mehrgenerationshaus Gotha und Freiwillige beim Diakoniewerk.

Freytags singen und tanzen zur Weihnachtsestrade in Verwaltungsfachschule Gotha

Am Dienstag, 5. Dezember, 19 Uhr beginnt die traditionelle Weihnachtsestrade des Freytag-Gymnasiums Gotha-Siebleben in der Aula der Verwaltungsfachschule, in der Gothaer Bahnhofstraße. Schüler aller Klassenstufen wollen alle Gäste mit einem vielseitigen Programm aus Musik und Tanz verzaubern und auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen. „Wir laden dazu auch ehemalige Freytagianer ein“, teilt die stellvertretende Schulleiterin Cornelia Bomberg mit. Der Eintritt ist frei. Die Freytags sammeln aber Spenden für den Gothaer Verein „Helping Angels“.

Ernestiner geben Adventskonzert in der Augustinerkirche Gotha

Zum traditionellen Weihnachtskonzert des Gymnasiums Ernestinum lädt Schulleiter Lutz Wagner Interessiert am Donnerstag, 7. Dezember, 18 Uhr in die Augustinerkirche ein. Ab 17 Uhr können Besucher im Gemeindesaal vorweihnachtliche Köstlichkeiten genießen und Basteleien erwerben. Im Programm erwartet das Publikum musikalische Darbietungen der Schülerschaft sowie ehemaliger Absolventen. Gleichzeitig bildet das diesjährige Weihnachtskonzert den Auftakt zum 500-jährigen Bestehen der traditionsreichen Schule.

Infos zur Pflege bei Selbsthilfegruppe Demenz im Gothaer Mehrgenerationenhaus

Die Selbsthilfegruppe Demenz begrüßt am Mittwoch, 6. Dezember, 10 Uhr eine Fachkraft im Gothaer Mehrgenerationenhaus, die Informationen zu den Leistungen der Pflegeversicherung und den dazugehörigen gesetzlichen Grundlagen mit sich bringt. Fragen sollen beantwortet werden. Die Gruppe trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat im Gothaer Mehrgenerationenhaus, Hauptmarkt 17. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Gruppengesprächsangebot zur Entlastung Ehrenamtlicher

Die Freiwilligenagentur lädt Ehrenamtliche zu einer Gesprächsrunde ein, am Donnerstag, 16 bis 17.30 Uhr, im Beratungszentrum, Klosterplatz 6, Gotha. Das teilt Stephanie Herzog von der Freiwilligenagentur Gotha des Diakoniewerk Gotha mit. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Ehrenamtliche, die sich regelmäßigen Austausch wünschen. Hierbei bekommen Engagierte die Möglichkeit, sich in kleiner Gruppe über ihre Erfahrungen auszutauschen, praktische Tipps weiterzugeben und Wege zur Entlastung zu besprechen.

Begleitet werden die Ehrenamtlichen von einer erfahrenen Supervisorin, die die Gespräche moderiert und der Gruppe bei Bedarf Impulse gibt. Es wird um Anmeldung gebeten; E-Mail: ehrenamtlich@diakonie-gotha.de Telefon: 03621/305 819.