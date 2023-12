Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Schienenersatzverkehr in Gotha. „Heinzi“ liest am Gothaer Liebespaar. Neuen Mobilfunk gibt es um Hörselgau und Tambach-Dietharz. Gospelchor des Popkantors Christian König singt in Gräfentonna. Jusos servieren bei „Liora“. Behindertenverband Gotha feiert Advent.

Schienenersatzverkehr in Gotha

Nach dem Ende der Bauarbeiten in der Gartenstraße wird die Straßenbahnhaltestelle dort wieder planmäßig bedient, und das vorfristig, teilt Waldbahn-Geschäftsführer Karl-Heinz Koch mit. Voraussichtlich verkehren die Straßenbahnen der Linien 1 und 4 bis Freitag, 22. Dezember, zum Ostbahnhof. Zwischen Hersdorfstraße und Gotha Hauptbahnhof besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Heinz liest am Gothaer Liebespaar

Am Samstag, 9. Dezember, liest „Heinzi” (bürgerlich: Ralph-Uwe Heinz) ein weiteres Mal am Gothaer Liebespaar auf dem Buttermarkt Märchen vor. Los geht’s 11 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Für Freitag, 15. Dezember, ab 16 Uhr ist dann die nächste Märchenlesung geplant, kündigt Andrea Fanselau-Steffen an.

Neue Sendeanlagen in Hörselgau und Tambach-Dietharz

Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten im Kreis Gotha einen digitalen Mobilfunk-Standort neu gebaut und einen mit LTE erweitert, in Hörselgau und Tambach-Dietharz. Damit soll die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche erweitert werden und mehr Bandbreite zur Verfügung stehen. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Telekom betreibt im Landkreis Gotha jetzt 62 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 15 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 24 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant, teilt der Konzern mit.

Gospelkonzert in Gräfentonna

In der Peter-und-Paul-Kirche in Gräfentonna ist am Samstag, 9. Dezember, der Gospelchor des Popkantors Christian König zu Gast. Etwa 70 Sängerinnen und Sänger werden die Kirche mit adventlicher Gospelmusik erfüllen. 17 Uhr beginnt das Konzert. Der Eintritt ist frei.

Jusos servieren Adventsessen bei „Liora“

Auch in diesem Jahr haben die Jusos des Gothaer Kreisverbands in der Liora-Begegnungsstätte zu Kochgeschirr und Küchenutensilien gegriffen, um in der Adventszeit ein leckeres Essen anzurichten. Am Freitag, 8. Dezember, übernahmen die Kreis-Jusos nicht nur die Küche, sondern sämtliche Kosten für einen vorweihnachtlichen Genuss. Rund fünfzig Portionen Gulasch mit Thüringer Klößen wurden von Kreisvorstand Philipp Kästner und weiteren Mitgliedern mit Unterstützung des Bufleber Ortsteilbürgermeisters und gelernten Kochs Heiko Stipek (SPD) zubereitet. Die SB Union in Gotha habe für die Aktion die Kosten für das Fleisch komplett übernommen. Ein kleines Jubiläum gab es dabei übrigens intern zu feiern: Es ist nun bereits das fünfte Mal, dass die Kreis-Jusos diese Aktion starten – und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein.

Weihnachtsfeier des Behindertenverbands Gotha

Am Mittwoch, 13. Dezember, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr richtet der Gothaer Behindertenverband seine diesjährige Weihnachtsfeier im Freizeit- und Informationszentrum, Damaschke Straße 33, aus. 15 Uhr eröffnet der Vorsitzende Olaf Stiehler die Weihnachtsfeier. Die Kinder vom Bummi-Kindergarten erfreuen die Anwesenden mit einem Programm. Gegen 16.30 Uhr lädt die Singegruppe „Frösi“ zum Mitsingen und Tanzen ein. Die weitere musikalische Umrahmung übernimmt der Alleinunterhalter Gerhard Kaufmann. red