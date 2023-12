Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Kreis Gotha Neue Ausstellung bei Art der Stadt Gotha wird eröffnet. Projekt Respekt-Coach geht in Gotha an Schule zu Ende. Uwe Zerbst richtet Adventsnachmittag im Arnoldi-Treff Gotha aus.

Ausstellung bei Art der Stadt Gotha

Neue Kunst im Schaukasten gibt es von Donnerstag, 14. Dezember., um 19 Uhr zu sehen. Bis Februar 2024 wird im Rahmen des Schaukastenprojektes „Prospekt“ die nunmehr achte Präsentation gezeigt. Der ehemalige Kinoschaukasten im Eingangsbereich zu den Räumen des Vereins Art der Stadt am Eckhofplatz 3 wird diesmal von Künstlerinnen und Künstlern der Kunstwerkstatt#3 von Thomas Offhaus bespielt. Die Ausstellungseröffnung wird mit einem anschließenden gemütlichen Beisammensein abgeschlossen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Letztes Projekt der Respekt-Coaches an Gotha Schulen

Demokratie und Zivilcourage spielerisch lernen – das ist das Motto des womöglich letzten Projektes des Respekt-Coach-Programmes an der „Herzog Ernst“-Gesamtschule in Gotha. Das teilte Elisa Bönisch, Respekt Coach bei der Diakoniewerk Gotha gGmbH, mit. Aufgrund der aktuellen Lage innerhalb des Bundes bezüglich des Haushaltes 2024 ist noch immer unklar, ob und wie das Respekt-Coach-Programm weitergehen könnte. „Ich mache mir große Sorgen, wie es für mich im kommenden Jahr weitergehen kann“, sagt Elisa Bönisch. Dazu verwendet sie verschiedene Planspiele, wie zum Beispiel ein Escape Game zum Thema Demokratie. Die Spiele gehen am Ende des Projektes in das Schulinventar über, somit erinnern sie auch später noch ein Stück weit an die Themen, mit denen sich das Respekt-Coach-Programm beschäftigte. „Ich hoffe, dass sie weiterhin in den Schulalltag integriert werden“, so Elisa Bönisch weiter.

Adventsnachmittag im Arnoldi-Treff Gotha

Nach Corona richtet Uwe Zerbst wieder seinen traditionellen Adventsnachmittag in Gotha-Siebleben im „Arnoldi-Treff“ der Baugesellschaft Gotha aus. Die gemütliche Runde soll am Mittwoch, 13. Dezember, 14.30 Uhr beginnen. Bei Kerzenschein, Pyramide und Schwibbogen werden Lieder erklingen und Geschichten vorgelesen, kündigt Zerbst an. Dazu gebe es Kaffee und Stollen kostenlos. red