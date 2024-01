Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Kreis Gotha Handglockenchor Gotha gibt Benefizkonzert zum Jahresauftakt. Hochseilartist André Weisheit bei Rollstuhl-Reden in der Augustinerkirche Gotha zu erleben. Gothas Oberbürgermeister liest in Friedrichroda.

Handglockenchor Gotha gibt Benefizkonzert

Der Handglockenchor Gotha ist 2023 in einem der ersten Konzerthäuser Europas aufgetreten: in der Berliner Philharmonie. Beim Festkonzert des Deutschen Musikrates im Oktober zu dessen 70-jährigem Bestehen wirkte die Schar um ihren Leiter Matthias Eichhorn mit. Sie ist zum Jahresauftakt wieder am angestammten Ort zu erleben: am Samstag, 6. Januar, zum alljährlichen Benefizkonzert in der Augustinerkirche Gotha. Beim traditionellen Jahresauftakt des Ensembles werden alle Gruppen des Handglockenchors zu erleben sein. Das abwechslungsreiche Programm beginnt 17 Uhr.

Rollstuhl-Rede mit André Weisheit in Gotha

André Weisheit ist bekannt als Hochseil-Artist. Nach einem schweren Unfall war er für einige Zeit auf den Rollstuhl angewiesen. Wie der Gothaer das erlebt und welchen Erfahrungen er dabei gesammelt hat, das wird er am Freitag, 5. Januar, in der Augustinerkirche Gotha berichten, kündigt Pfarrerin Angela Fuhrmann an. Damit setzt die Kirchgemeinde die Reihe ihrer Rollstuhl-Reden fort. Dabei berichten Prominente von sich oder einem nahen Menschen mit Handicap. Die Benefiz-Vorträge sollen zum Bau eines barrierefreien Zugangs in der Augustinerkirche Gotha beitragen.

Fürstliches mit OB Kreuch in Friedrichroda

Das Kurcafé in Friedrichroda, Kirchgasse 2, bietet Jahr 2024 wieder Lesungen, Vorträge und andere Veranstaltungen an. Am Freitag, 5. Januar, 20 Uhr wird Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) im Café erwartet. Er stellt sein neues Buch „Sachsen Gotha - die Fürstenkrone Europas“ vor. Der Eintritt kostet 12 Euro, im Vorverkauf 10 Euro. Für die Veranstaltung am Freitag, 19. Januar, mit dem Erfurter Kabarett-Duo „Kalter Kaffee“, alias Tilo Schäfer und Björn Sauer, gibt es noch Karten, teilt Carsten Göthel mit. Diese sind im Lesecafé während der Öffnungszeiten erhältlich. www.kurcafe-friedrichroda.de

red