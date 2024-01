Kurznachrichten aus dem Landkreis Gotha

Kreis Gotha Kunstforum Gotha auch montags geöffnet. Sprechstunde mit Gothas Oberbürgermeister. Briefkasten der DAK in Gotha gesprengt.

Das Gothaer Kunstforum „Hannah Höch“ hat jetzt auch montags geöffnet. Ab Mittwoch, 3. Januar, stehen die Ausstellungsräume in der Querstraße 13-15 Besuchern täglich von 10 bis 17 Uhr zur Verfügung. Damit entfällt der bisher geschlossene Montag.

Als Gegenstück und Ergänzung zum barocken Universum mit Schloss Friedenstein und dem Herzoglichen Museum in Gotha samt deren antiken und klassischen Exponaten, bildet das Kunstforum mit multidisziplinärer, moderner sowie zeitgenössischer Kunst - bestehend aus Malerei, Fotografie, Bildhauerei und Installationen - ein künstlerisches Kleinod in der Stadt.

Die Öffnungszeiten im Kunstforum gelten für die Ausstellungszeiträume, während der auch das Hannah-Höch-Kabinett besichtigt werden kann. Der Eintritt in die Ausstellungen kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt. Weitere Informationen zum Ausstellungsbesuch sind unter www.kunstforum-gotha.de nachlesbar. red

Sprechstunde mit Gothas Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) aus Gotha bietet am Donnerstag, 11. Januar, in der Zeit von 13 bis 17.30 Uhr seine nächste Bürgersprechstunde an. Alle Gothaer, die an diesem Tag mit dem Stadtoberhaupt ins Gespräch kommen wollen, sind herzlich dazu eingeladen. Die Bürgersprechstunde findet im Büro des Oberbürgermeisters, im Rathaus am Gothaer Hauptmarkt statt.

Anmeldungen sind unter Tel.: (03621) 222-278 oder per E-Mail: y.danz@gotha.de möglich. Ohne vorherige Anmeldung ist der Besuch der Bürgersprechstunde nicht möglich.

Briefkasten der DAK in Gotha gesprengt

Für Mitarbeiter der DAK-Geschäftstelle am Gothaer Hauptmarkt hat das neue Jahr nicht gut begonnen. Der Briefkasten der Krankenkassen-Filiale ist in der Silvesternacht gesprengt worden. Immerhin konnte die Post am Neujahrstag durch Beamte der Polizeiinspektion Gotha sichergestellt werden, teilt Antje Orthey, Mitarbeiterin der Kundenberatung der DAK-Niederlassung Gotha, mit. Der Briefkasten solle zeitnah ersetzt werden. Bis das der Fall ist, bittet Antje Orthey alle Kundinnen und Kunden keine Post in dem defekten Briefkasten abzulegen. Nähere Auskünfte sind unter der Rufnummer 03621/211990 möglich oder per-Mail Service724600@de. red