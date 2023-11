Kurznachrichten für den Kreis Gotha

Radfahren in Gotha wird ein Stück sicherer. Waltershausen muss höhere Baukosten verkraften. Zusätzliche Baustelle in Gothas Gartenstraße.

Neuer Belag für Straße in Waltershausen

Die Daniel-Kestner-Straße in Waltershausen, in der neue Elektrokabel und Kabel für die neue Straßenbeleuchtung verlegt worden sind, soll noch dieses Jahr einen neuen Dünnschichtbelag bekommen, weil die Fahrbahn so kaputt ist. „Ich habe dazu eine Eilentscheidung getroffen und darüber auch die Ausschüsse informiert“, sagt Michael Brychcy (CDU), der Bürgermeister. Die alten Masten, an denen die Leitungen entlang führten, sollen im nächsten Frühjahr beseitigt und durch neue ersetzt werden. Die Straßenlampen werden auf LED umgestellt.

Abwasserleitung wird repariert

Von Montag, 20. November, bis voraussichtlich zum Freitag, 8. Dezember, wird eine Abwasserleitung auf der der Innenstadt zugewandten Seite der Gartenstraße in Gotha in Höhe Hausnummer 14 repariert. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Der Gehweg zwischen Brühl und Pfortenstraße entlang der Gartenstraße werde für Fußgänger gesperrt , die Fußgänger würden durch die Innenstadt umgeleitet. Die Arbeiten sollen unter halbseitiger Sperrung der Südseite der Gartenstraße für den fließenden Verkehr erledigt werden. Während der Bauzeit müsse der Verkehr in der nördlichen Fahrspur teilweise über den Gehweg geführt werden. An der aktuell gültigen Verkehrsführung in der Gartenstraße wegen der Baustelle der Stadtwerke ändere sich nichts.

Sichere Fahrt für Radfahrer in Gothas Südstraße

„Radfahrer frei“ heißt es seit der dritten Novemberwoche auf dem nördlichen Gehweg in Richtung Westen in Gothas Südstraße von Höhe Breitenbachstraße bis zur Einfahrt zum Gelände der Deutschen Bahn nahe des Sozialkaufhauses. Damit werde gewährleistet, dass Radfahrer eine der wichtigen Ost-West-Verbindungen der Stadt sicher nutzen können, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung wolle das Radverkehrskonzept Gotha 2030+ sukzessive in den kommenden Jahren umsetzen und den Radverkehr in der Stadt weiter fördern. So sei eine weitere Ost-West-Verbindung durch die Reinhardsbrunner Straße und die Puschkinallee bis Mitte des nächsten Jahres geplant.

Mehr Geld nötig für Bauvorhaben in Langenhain und Wahlwinkel

Für Bauarbeiten am Kirchplatz in Waltershausen im Ortsteil Wahlwinkel sowie in der Triftstraße im Ortsteil Langenhain soll in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 4. Dezember die Vergabe von Bauarbeiten beschlossen werden. „Beide Vorhaben werden deutlich teurer als ursprünglich geplant“, so Brychcy . Es gehe insgesamt um Mehrkosten von 350.000 Euro für beide Projekte. „Für die Triftstraße in Langenhain müssen wir angesichts gestiegener Preise für Material und Bauleistungen statt der geplanten 480.000 Euro 230.000 Euro mehr zahlen“, macht der Bürgermeister deutlich.

Barrierefreie Bushaltestellen entstehen am Herzoglichen Museum Gotha

Vom Montag, dem 20. November 2023, bis voraussichtlich zum 31. Januar 2024 sollen in der Puschkinallee und am Schlossplatz nahe des Herzoglichen Museums in Gotha neue, barrierefreie Bushaltestellen gebaut werden. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Während der Bauzeit wird die Straße jeweils halbseitig gesperrt. Die Fußgänger werden auf der Nordseite an der der Fahrbahn abgewandten Seite an der Baustelle vorbei geleitet.

Brunnen auf Gothas Friedhöfen sind fast alle abgestellt

Die Wasserversorgung auf dem Hauptfriedhof Gotha sowie den Ortsteilfriedhöfen in Boilstädt, Uelleben, Siebleben und Sundhausen wurde eingestellt, informiert die Friedhofsverwaltung. Der Hauptbrunnen an der Feierhalle auf dem Hauptfriedhof könne noch genutzt werden. Bei den Rasengrabstätten auf dem Hauptfriedhof habe am 1. November der letzte Pflegegang stattgefunden. Die Termine für 2024 sollen rechtzeitig per Aushang bekannt gegeben werden.