Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Landkreis Gotha. Gotha bereitet sich auf die Weihnachtszeit vor. Und Unternehmen im Landkreis bekommen die Chance, mit dem Landrat über ihre Probleme zu sprechen.

Während der Pandemie drehte sich die Welt zwar weiter, doch viele Dinge sind auf der Strecke geblieben. Auf dem Weg zurück zur Normalität will Landrat Onno Eckert (SPD) wieder verstärkt in den Austausch mit Unternehmen im Landkreis Gotha treten.

Damit der Wirtschaftsdialog auch in Zukunft weiter geführt werden kann, werden noch Unternehmen gesucht, die Gesprächsbedarf haben. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Interessenten können sich dafür per Email an blr@kreisgth.de anmelden.

Drei Unternehmen im Kreis Gotha haben schon einen Termin

Die Treffen werden zudem von der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes oder der Leiterin des Regionalbüros Gotha der Industrie- und Handelskammer, Anja Wolf, begleitet. Ziel des Formates ist es, die Wirtschaft in der Region langfristig abzusichern und vor Ort über etwaige Probleme zu sprechen.

Der nächste Besuch des Landrats steht am 24. November bei Krumbein Rationell in Bad Tabarz an. Die Firma stellt Maschinen und Anlagen für das Bäckerei- und Konditorei-Handwerk her. Am 29. November schaut Eckert bei Pössl in Dachwig vorbei. Dort werden Wohnmobile in der Größenordnung von Kleinbussen gefertigt. Bei Sklarz in Schwarzhausen wird der Landrat am 1. Dezember zugegen sein. Das Unternehmen entwickelt Produkte, die in der Abwasser- und Umwelttechnik eingesetzt werden.

Zwei Bäume reisen von Tambach-Dietharz nach Gotha

Die Gothaer Innenstadt bekommt in dieser Woche ihre Weihnachtsbäume. Am Donnerstag und Freitag werden die zwei großen Bäume in die Hülsen auf dem oberen und unteren Hauptmarkt gestellt. Die etwa 20 Meter hohen Rottannen mit einem Kronendurchmesser von acht bis zehn Meter kommen aus einem Privatwald nahe der Schmalwassertalsperre in Tambach-Dietharz, Revier Auerhahnsbalze, in 739 Metern Höhe an der Gräfenhainer Straße, teilte die Stadtverwaltung mit.

Das Stellen der Weihnachtsbäume managen Gartenamt, Universal-Transport-Spedition aus Gotha, Baumpartner aus Erfurt und Autokrane Wagner aus Wechmar.