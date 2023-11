Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Uelleben. Nach fünf Monaten konnte ein Vorhaben im Kreis Gotha endlich abgeschlossen werden. Und eine Schule lädt zu einem kostenlosen Erlebnis ein.

Über eine neue Spielkombination können sich Kinder im Gothaer Ortsteil Uelleben freuen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hat das Gartenamt das neue Gerät am Mittwoch übergeben. Insgesamt 42.500 Euro hat die Stadtverwaltung in die Erneuerung investiert.

Wie die Stadt mitteilte, sei die Maßnahme bereits im Mai dieses Jahres ausgeschrieben worden. Den Auftrag erhielt schließlich die Erfurter Firma Avant Gebäudedienste. Die Erneuerung konnte jedoch erst Mitte Oktober beginnen, weil es zu langen Lieferzeiten beim Hersteller der Spielkombination kam. Die neue Anlage verfügt nun über einen Rutschenturm, eine Hangelbrücke, einen Kletterturm sowie eine Kletterwand und eine Rutschstange.

Konzerterlebnis in der Salzmannschule Schnepfenthal

Die musikalische Reihe „Konzerterlebnis im Schulalltag“ geht in eine weitere Runde. Wie die Schulleitung der Salzmannschule Schnepfenthal am Dienstag mitteilte, findet das nächste Konzert am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr, im historischen Betsaal statt. Die Zuhörer dürften sich auf eine romantisch-herbstliche Soiree mit Klarinette, Fagott und Klavier freuen, hieß es in der Mitteilung.

Anna Erchinger, Yuliya Peters und Romeo Domuncu spielen Musik von Beethoven, Bruch und Glinka. Der Schulförderverein ermöglicht wieder freien Eintritt. Jedoch wird um Spenden gebeten.

Weitere Informationen unter: www.salzmannschule.de