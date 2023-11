Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Gemeinsam mit Max Metz (links) half Henry Wanyoike, blinder Langstreckenläufer und Paralympics-Sieger aus Kenia (Mitte) diese Woche beim Pflanzen einer Zierkirsche vor dem Rathaus in Bad Tabarz, was auch Bürgermeister David Ortmann (rechts) freute.

Neue Bäume für den Kurpark und eine Veranstaltungsabsage für Gotha.

Neue Bäume für Theodor-Neubauer-Kurpark in Bad Tabarz

Insgesamt sind diese Woche zwölf Zierkirschen und vier Eichen unterschiedlicher Arten im Theodor-Neubauer-Park im Kneipp-Heilbad Bad Tabarz sowie zwei Zierkirschen am Rathaus gepflanzt worden – dort mit Hilfe Henry Wanyoike, blinder Langstreckenläufer und Paralympics-Sieger aus Kenia. „Weil die Buchen im Park wegen des Klimawandels nach und nach kaputt gehen, wollen wir früh genug Ersatz schaffen. Die Zierkirschen sehen nicht nur im Frühling mit ihren Blüten gut aus, sondern sind auch ein idealer Schattenspender. Die neuen Eichen beschatten zudem die Altbäume“, erklärt Thomas Ludwig, Baumsachverständiger der Gemeinde.

Ingo Appelt kommt nicht nach Gotha

Aufgrund des zu geringen Ticketverkaufs wird Ingo Appelt Anfang Februar nicht in Gotha auftreten. Der Ausrichter habe in Absprache mit dem Management entschieden, die Veranstaltung mit dem Komiker am Freitag, 2. Februar, im Kulturhaus Gotha ersatzlos abzusagen. „Wir bedauern die Entscheidung sehr, uns bleibt aber leider keine andere Wahl“, teilt Veranstalter Sven Kirchberg aus Sollstedt mit. Die bereits für Freitag, 2. Februar 2024, gekauften Tickets könnten selbstverständlich dort, wo sie gekauft wurden, gegen Erstattung zurückgegeben werden.