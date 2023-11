Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Von Wunschzetteln, der Kulturkneipe „Spatz“ und einer Warnung der Polizei vor Kriminellen auf Weihnachtsmärkten.

Wunschzettelaktion übergibt 493 Gutscheine

80 Gutscheine der Wunschzettelaktion übergab die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha an den Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe, Flexible Ambulante Hilfen „Familien Leben“ (FAH). 15 davon erhielten Kinder und Jugendliche aus zwei Gruppen, die in der Einrichtung betreut werden, direkt vor Ort, wie es in einer Mitteilung weiter heißt.

Stephanie Moreno Leyva, Fachbereichsleiterin der Einrichtung, dankte im Namen der Kinder und Jugendlichen. Die FAH betreut in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Gotha psychisch kranke Eltern mit ihren Kindern in ihrem Wohnumfeld. Präventive Angebote wurden geschaffen.

„Gerade Eltern mit einer psychischen Erkrankung fällt es schwer, sich um zusätzliche Dinge, wie den Kauf von Weihnachtsgeschenken zu kümmern. Wir sind dankbar, dass die Regionalstiftung unsere Arbeit an dieser Stelle so toll unterstützt“, sagte Stephanie Moreno Leyva.

Mit den Gutscheinen können sich Kinder aus Familien mit wenig Einkommen einen Weihnachtswunsch erfüllen. Diese haben einen Wert von 30 Euro und können beim Kaufhaus Moses, der Drogerie Müller und bei Schuhmann Schuhe eingelöst werden.

Insgesamt werden in diesem Jahr 493 Gutscheine an soziale Einrichtungen ausgegeben.



Waltershäuser Kulturkneipe Spatz lädt zu Lesungen und Konzerten

Seit eineinhalb Jahren ist die Waltershäuser Kulturkneipe wieder jeden Freitag geöffnet. Nach einer mehrjährigen Pause bietet sie nun ein vielfältiges kulturelles Programm an, vom monatlichen Kneipenquiz über Lesungen bis zu Konzerten. „Wir wurden so oft gefragt, wann der Spatz endlich wieder aufmacht. Es gibt viele gute Erinnerungen an die Jahre, in denen hier regelmäßig was los war. Als der Spatz damals dicht machte, fehlte in der Gegend einfach etwas”, erklärt Magdalena Heuwieser die Motivation, die Kneipe wieder zu eröffnen.

Für einen lebendigen Ort brauche es Räume wie den Spatz, wo man miteinander ins Gespräch kommt, verschiedene Leute kennenlernt, und wo man auch mal tanzen kann. Das Lokal in der ehemaligen Puppenfabrik gegenüber des Waltershäuser Bahnhofs wird vom gemeinnützigen Verein KoWa-Kultinativ betrieben. Es hat jeden Freitag von 19 Uhr bis ca. 1 Uhr geöffnet, manchmal auch an weiteren Wochentagen.

Speisen gibt es derzeit keine, dafür eine Cocktailkarte. Der Spatz ist mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer zugänglich. Der Raum kann auch für Privatveranstaltungen wie Jugendweihen oder Vereinstreffen gebucht werden.

„Eine goldene Nase verdienen wir uns nicht. Damit der Spatz laufen kann, braucht es viel ehrenamtliches Engagement und wir freuen uns immer über Mitarbeit im Kneipen-Kollektiv”, erklärt Elke Zuch. Dem Spatz-Team ist es wichtig, dass Waltershäuser die Kneipe und ihre Stadt mitgestalten können.

Der Eintritt ist meist kostenfrei. Im Dezember gibt es einen Kneipenquiz, eine Lesung, eine Diskussionsveranstaltung, einen Film sowie ein Konzert.



Polizei warnt vor Kriminellen auf Weihnachtsmärkten

Auf der Suche nach Geschenken oder beim Umtrunk am Glühweinstand kann die Aufmerksamkeit für die eigenen Wertsachen schnell schwinden. Die Polizei warnt daher, dass Kriminelle in solchen Situationen ein leichtes Spiel haben, Geldbörsen und andere Wertgegenstände zu stehlen. Blitzschnell verschwinden sie mit der Beute im Menschengedränge.

„Gerade in den Gängen zwischen den Buden oder beim Anstehen vor besonders begehrten Ständen geht es oft sehr eng zu. Das ist die perfekte Gelegenheit für dreiste Diebe. Es braucht nur eine geschickt inszenierte Ablenkung und wenige Sekunden später sind Geldbörse, Handy oder andere Wertsachen weg“, so Polizeidirektor Joachim Schneider, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Tragen Sie Geldbeutel, Smartphone etc. möglichst in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder dicht am Körper. Weniger ist mehr: Nehmen Sie nur so viel Geld und Zahlungskarten mit wie nötig. Seien Sie wachsam: Insbesondere, wenn Sie von Unbekannten angesprochen, abgelenkt oder angerempelt werden. Lernen Sie Ihre Geheimzahl für Zahlungskarten auswendig, teilen Sie diese niemandem mit und verdecken Sie die Eingabe immer.