Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

In Gotha bahnen sich neuen Behinderungen wegen Baustellen an.

Behinderungen und Sperrungen wegen neuer Bauarbeiten in Gotha

Am Donnerstag, 30. November, wird die Lichtsignalanlage Neubauerstraße / Bahnhofstraße aufgrund von Wartungsarbeiten zeitweise abgeschaltet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Von Montag, 4. Dezember, bis voraussichtlich 15. Dezember kommt es in Gotha im Weißdornweg vor Einmündung Berggartenweg aufgrund der Herstellung eines Wasser- und Abwasseranschlusses zu einer Vollsperrung. Die im Notfall erforderliche Zufahrt zu den hinter der Baumaßnahme liegenden Grundstücke wird durch Vorhalten von Stahlplatten abgesichert.

Am Donnerstag, 7. Dezember, wird eine Brückenprüfung der Bahnbrücke in der Salzgitterstraße Fichtestraße im Zeitraum 9-15 Uhr durchgeführt. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung für den fließenden Verkehr durchgeführt.

Orientierungsübung der Bundeswehr im Kreis Gotha

In der Zeit vom 4. bis 7. Dezember absolvieren 50 Soldatinnen und Soldaten des Aufklärungsbataillons 13 die Abschlussübung der Spezialgrundausbildung. Sie üben das Orientieren im Gelände mit und ohne Hilfsmittel bei Tag und Nacht. Sie werden von sieben Radfahrzeugen begleitet. Die Jugendherberge Finsterbergen, die Talsperre Tambach-Dietharz, das Kammerbacher Pirschhaus und der Flugplatz Crawinkel bilden die voraussichtlichen Ballungsräume. Die Soldaten bewegen sich vorrangig nachts. Die Bevölkerung, insbesondere Jäger, sind aufgefordert, sich von Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.

Für Rück- oder Anfragen: Tel. 03621 214530 im Landrat oder das Landeskommando Thüringen Tel. 0361 432 1776 oder -1775.

Immer ein Lächeln im Gesicht: Michael Dehmel im Podcast

Rund 670 Mitarbeitende hat das Landratsamt Gotha. Sie alle haben eine ganz eigene Geschichte. In der neuen Podcast-Folge des Landratsamts wird Geschichte von Michael Dehmel erzählt. Egal ob Mitarbeiter:in oder Bürger:in – wer zwischen 9 und 13 Uhr die Tür zu Behörde in der 18.-März-Straße öffnet, wird am Empfang von ihm mit einem Lächeln begrüßt. Vor einigen Wochen war er mit seinem Vater Joachim Dehmel bei den Rollstuhlreden in der Augustinerkirche Gotha öffentlich aufgetreten.

Immer am letzten Freitag eines Monats geht eine neue Folge von „Landkreis Inside“ on Air. Die nächste erscheint am 29. Dezember um 16 Uhr. Auf landkreis-gotha.de/aktuelles/podcast gibt es alle Folgen sowie weitere Informationen zu „Landkreis Inside – der Podcast für das Gothaer Land“.