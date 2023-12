Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Karnevalisten feiern 55. Geburtstag, im Orangenhaus gibt es Feuerzangenbowle und der Perthes-Verlag war auch von Krisen betroffen.

Gothaer Karnevalsgemeinschaft feiert Geburtstag

Karten für den Fasching der der Gothaer Karnevalsgemeinschaft (GKG) in der Stadthalle gibt es ab 6. Dezember. Sie können Montag bis Donnerstag, von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie Freitag von 10 bis 12 Uhr im Historischen Rathaus, Abteilung Senioren auf dem Hauptmarkt, erworben werden. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, will es die GKG unter dem Motto „Wir feiern zünftig, die GKG wird 55“ am 3. Februar 2024, 14 Uhr, in der Stadthalle Gotha richtig krachen lassen.

Karten für den gemeinsamen Nachmittag bei Kaffee, Pfannkuchen, Programm und Tanz gibt es für sieben Euro pro Person. Für alle Generationen ist Spaß und gute Unterhaltung mit dem Präsidenten, dem Prinzenpaar der GKG, Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und dem Seniorenbeirat der Stadt Gotha garantiert, wie es weiter heißt.

Advent im Orangenhaus mit Feuerzangenbowle

Die Orangerie-Freunde veranstalten einen „Advent im Orangenhaus“. Am Samstag, den 16. Dezember, wird von 14 bis 17 Uhr gefeiert. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch Glühwein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ab 15 Uhr läuft für Kinder ab 6 Jahren der Weihnachtsfilm „Der Polarexpress“. Der Eintritt beträgt 6 Euro (nur im Vorverkauf). Nach der Vorführung kommt der Weihnachtsmann.

Zum Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann werden ab 18 Uhr 2 Becher Feuerzangenbowle gereicht. Karten zu 13 Euro sind nur im Vorverkauf erhältlich. Er findet im Bürgerbüro von Matthias Hey 36 statt.

Unterstützung für Ukrainefreunde

Über rund 7500 Euro kann sich der Verein Ukrainefreunde Gotha freuen. Der Gemeinderat von Nesse-Apfelstädt beschloss, ein eigenes Konto der Gemeinde für die Ukraine-Hilfe aufzulösen. Seit März 2022 waren von Bürgern rund 18.500 Euro gespendet worden, um ukrainischen Flüchtlingen in der Gemeinde zu helfen. Damit konnten beispielsweise Ausstattungsgegenstände finanziert werden. Wie es weiter hieß, wurden seit längerem keine Hilfen mehr beantragt.

Vortragsabend zur Stadtgeschichte

Der nächste Vortragsabend zur Gothaer Stadtgeschichte findet am Donnerstag, den 7. Dezember, um 18 Uhr im Historischen Rathaus statt. Philipp Meyer vom Leibniz-Institut für Länderkunde aus Leipzig geht der Frage nach, wie der Verlag Justus Perthes zeitgenössische Krisen, die nicht selten durch komplexe und mannigfaltige Ursachen ausgelöst wurden, in Karten verarbeitet hat.

Zugleich wird näher ausgeführt, dass der Verlag, der stets den Anspruch hatte, die Menschen mit seinen Kartenwerken über die Welt zu informieren, selbst von Krisen betroffen war. Persönliche Schicksalsschläge, Kriege und Inflation, Arbeitskämpfe und staatliche Eingriffe bedrohten den Geschäftserfolg und das Fortbestehen.

So war der Verlag oftmals selbst ein Spiegel der Zeiten und ihrer jeweiligen Verwerfungen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten.