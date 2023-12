Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Die Ablöse der Sanierungsbeiträge dürfte einiges Geld in die Gemeindekasse spülen. Die Beträge können dann auch im Sanierungsgebiet investiert werden. (Archiv)

Rabattangebot für Grundstückseigentümer in Neudietendorf verlängert. Gothaer Freiwilligenagentur bekommt Qualitätssiegel. Mit einem Privatkonzert unterstützt Ohrdrufer Ehepaar Projekt für Kinder und Jugendliche.

Rabatt bis Ende März verlängert

Die Hälfte aller Grundstückseigentümer könnte ihre Ausgleichsbeiträge für das Sanierungsgebiet bis zum Jahresende bezahlt haben. Darüber informierte Bürgermeister Christian Jacob (CDU) im Gemeinderat von Nesse-Apfelstädt. Derzeit hätten 36 Eigentümer bereits gezahlt, 44 Anträge liegen vor. Insgesamt sind 167 Eigentümer betroffen, darunter auch die Gemeinde selbst.

Eine Art Rabattangebot offerierte die Gemeinde Nesse-Apfelstädt den Grundstückseigentümern im Sanierungsgebiet Ortskern Neudietendorf. Sie müssen Ausgleichsbeträge zahlen, wenn das Sanierungsgebiet aufgehoben wird. Es geht zum Beispiel um Beträge von 2500 Euro bei 250 Quadratmetern und 10.000 Euro bei 1000 Quadratmetern Grundstücksgröße.

Werden die Beträge freiwillig schon in diesem Jahr gezahlt, gibt es einen Erlass von 20 Prozent. Bei Zahlung bis 2026 sind es fünf Prozent. Danach gibt es keinen Nachlass.

Der Gemeinderat entschied jetzt, dass der 20-Prozent-Rabatt noch bis zur Ablösung im März nächsten Jahres gilt. Gleichzeitig nutzt die Gemeinde für ihre Grundstücke auch den Vorteil, indem sie die Ausgleichsbeträge jetzt zahlt. Dafür wurde vom Gemeinderat eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45.700 Euro bewilligt.

Siegel für Gothaer Agentur

Die Freiwilligenagentur Gotha hat ein Qualitätssiegel erhalten. Es wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen übergeben. Das Qualitätsmanagementsystem diene dazu, dass Freiwilligenagenturen die Qualität ihrer Arbeit überprüfen, neu herstellen und absichern können.

Außerdem trage das System dazu bei, Standards für Arbeitsvorgänge festzulegen und sich besser an den Wünschen der Zielgruppe zu orientieren. Die Zertifizierung mit dem Siegel sei unter anderem eine Voraussetzung für eine Förderung durch die Ehrenamtsstiftung.

Spende für Ohrdrufer Lernfabrik

Das Ehepaar Ute Palm und der Hausarzt Fernando Contreras luden zum ersten Ohrdrufer Salonkonzert. Mehr als 30 Personen kamen, um den Pianisten Oleksander Loiko zu hören. Dafür verwandelten die Gastgeber ihr Haus in ein Konzertsaal. Das Ehepaar wollte der Stadt etwas zurückgeben, die „Ohrdrufer Lernfabrik“ sollte unterstützt werden. 1060,00 Euro spendeten die Gäste für das Projekt für Kinder und Jugendliche.

Wahlen bei der Gothaer CDU

Vorstandswahlen standen kürzlich beim CDU-Ortsverband Gotha an. Zur Mitgliederversammlung wurde Sascha John als Vorsitzender bestätigt. 95 Prozent wählten ihn. Stellvertreter sind Marion Rosin und Matthias Hojny. Als Mitgliederbeauftragte wurde Caroline Lösche bestätigt. Die Beisitzer sind Helmut Bartel, Bernd Biedermann, Maximilian Fliedner, Hannes Hauschild, Tobias Meisel und Ulf Zillmann.

Sascha John bedankte sich für 33 Jahre Arbeit in der CDU. Neue Aufgaben sind die Vorbereitung der Wahlen 2024. So will man mit einer starken Liste für den Stadtrat ins Rennen gehen.