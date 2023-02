Lachen über Thüringen: Lebenslust und Pferdingsleben

Victoria Augener schreibt über ein Dorf im Gothaer Land und gibt einen Kulturtipp.

„Wir beherrschen hier in Thüringen eine Sache: Orte verschleiernd benennen. Wundersleben, Pferdingsleben, Rudisleben – wir gaukeln allen vor, wir seien nicht genauso tot wie der restliche Osten.“ Das mag jetzt hart klingen, aber in Wahrheit habe ich selten so viel lachen und gleichsam bestätigend nicken müssen, wie bei einem Poetry Slam, den ich zuletzt von Stefanie Menschner gehört habe.

Poetry Slam ist die Kunst, Texte über Alltagsthemen zu verfassen und sie mit Dynamik und Spannung vorzutragen. Die Verfasser treten gegeneinander an, eine Art moderne Dichterschlacht. Stefanie Menschner jedenfalls kennt sich nicht nur mit kleinen Dörfern im Freistaat aus, sie kann auch hervorragend über das junge Leben in Thüringen slammen.

Die ostdeutsche Herkunft ist für Slam-Poeten und Stand-up-Künstler oft schon Grund zur Komik genug. Da werden Bühnenprogramme schon mal angefangen mit „Ich komme aus Sachsen-Anhalt, das tut mir leid“ und das Publikum kann sich schon da das Schmunzeln nicht verkneifen. „Thüringen, eins von den schwierigen Bundesländern“, meinte auch Kabarettist Rainald Grebe. Wer aus Thüringen kommt, spart sich oft genauere Städteangaben, weil die kennt man ja außerhalb der Landesgrenzen eh nicht.

Dem Osten haftet noch immer ein problematisches Image an und dem sind sich junge Menschen, wenngleich die Probleme meist in der Vergangenheit begründet liegen, mehr als bewusst. Wer hier aufwächst, sieht sich mit der ständigen Frage konfrontiert: bleiben oder gehen? Drüber lachen zu können heißt, die Probleme zu thematisieren, statt sie wegzulächeln. Denn Stolzsein auf die Heimat ist gut, zu differenzieren ist aber besser. Darauf ‘ne Vita Cola.