Auf dem Oberen Hauptmarkt in Gotha wurden jetzt Ladepunkte zum induktiven Laden für Handys installiert und in Betrieb genommen. An den acht Baumsitzbänken wurden jeweils zwei Lademöglichkeiten installiert, teilt die Stadtverwaltung mit. Jedermann, dessen Handy diese Technologie unterstützt, kann hier sein Gerät kostenlos aufladen. Diese Einrichtung ist die erste ihrer Art in der Stadt.