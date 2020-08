Ladesäule von Ohra-Energie in Georgenthal am Kurpark.

Ladesäule in Georgenthal erneuert

Die Ohra Energie GmbH modernisiert ihre Ladeinfrastruktur. Unter anderem ist die Ladesäule in Georgenthal am Kurpark erneuert worden. Damit solle den eichrechtskonformen Anforderungen der kWh-basierten Abrechnung entsprochen werden, teilt Anne-Kathrin Habermann, Sprecherin des kommunalen Energieversorgers mit. Bisher sei eine Pauschale je Ladevorgang abgerechnet worden. Die Ladesäulen in Wutha-Farnroda und Ohrdruf sollen bis Jahresende folgen.