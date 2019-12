Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Läden in Gotha trotz Baugeschehen geöffnet

Als Gemeinschaftsaktion der Wirtschaftsförderung und des Tiefbauamtes und damit der Stadtverwaltung sowie des Gewerbevereins und der Kultourstadt-GmbH benannte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) am Dienstag die Ausstattung des Hauptmarktes mit Bauzaun-Bannern, die darauf hinweisen, dass die Läden trotz der Marktsanierung geöffnet sind. Die jeweils beworbenen Händler tragen die Materialkosten. Der Gewerbeverein hat gemeinsam mit der Kultourstadt ein einheitliches Design erarbeitet. Letztere übernahm die Gestaltung. Die Stadtverwaltung verzichtet auf die Antragskosten und das Tiefbauamt hat organisiert, dass anstatt rot-weißer Sperrbaken 3,75 mal 1,75 Meter große Zaunfelder verwendet werden, die sich gut eignen, um die Banner zu tragen. Am Dienstag packten Tiefbau-Amtsleiter Denis Steger, Kultourstadt-Geschäftsführer Christoph Gösel, Andreas Dötsch, Juliane Pürstinger und Matthias Goldfuß vom Vorstand des Gewerbevereins sowie Citymanagerin Elisabeth Kupfer selbst beim Anbringen mit an, im Bild am Banner für das Strumpf- und Wäscheparadies von Elisabeth Hunger.