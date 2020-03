Läufer, Radfahrer und Ski

Läufer sind auch Radfahrer. Schon wegen Belastung anderer Muskelpartien treten sie gern in die Pedale. Auch Manfred Haferanke, ein Urgestein der Gothaer Lauffreunde und Heilpraktiker, strampelt sich gern ab, wie er zum Winterlauf berichtet.

Der Bündnisgrüne verfolgt die Debatte um Bau von Radwegen im Landkreis Gotha. Zur Radweg-Initiative „GeRadeWegs“ von Dagmar Thume für den Nordostkreis merkt der Läufer-Radler an, dass das Radweg-Thema im großen Zusammenhang betrachtet werden müsse, wie es Landkreis und Kreistag mit neuem Radwegekonzept anstreben.

Eine Initiative über Grenzen hinaus gibt es im Süden des Landkreises. Unsere Leserin Ursula Rolapp sagt im Zusammenhang mit der „Biabellabimbathlonschneeschuhweitwurfweltmeisterschaft“, die am Samstag in Gossel ausgerichtet worden ist – ein Hindernislauf mit Schneeschuhen – wie leicht das Pendeln zwischen Wölfis und Gossel ist. Mit Ausbau des neuen, alten Wander- und Fahrradwegenetzes in der Region werde es noch leichter.

Eine aktuelle Kreiskarte weist zahlreiche Radwege aus. Es sind noch nicht genug. Das greift auch die ADFC-Ortsgruppe am Dienstag, 3. März, 19 Uhr bei, Stammtisch im Gothaer Mehrgenerationenhaus auf.