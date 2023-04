Die Feuerwehr in Gotha war am Sonntag bei einer brennenden Lagerhalle im Einsatz. (Symbolbild)

Lagerhalle steht in Gotha in Flammen

Gotha. Am Sonntag brannte in Gotha eine Lagerhalle und sorgte für eine Vollsperrung der umliegenden Straßen.

Aus noch ungeklärter Ursache, brach am Sonntag ein Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle in Gotha aus. Wie die Polizei mitteilte, gelang es der Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen.

Eine leerstehende Lagerhalle in der Friemarer Straße stand am Sonntagabend in Flammen. Eine halbe Stunde nach Eintreffen der Feuerwehr, konnte der Brand bereits vollständig gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten kam es kurzzeitig zur Vollsperrungen der betroffenen umliegenden Straßen. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

