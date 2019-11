Waltershausen WaltershausenDer Fröbelkindergarten in Waltershausen feiert den Martinstag und richtet sein Angebot sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Am Dienstag, 12. November, sollen die Straßen rund um den Kindergarten erleuchtet ...

Lampionumzug der Kinder

Der Fröbelkindergarten in Waltershausen feiert den Martinstag und richtet sein Angebot sowohl an Kinder als auch an Erwachsene.

Am Dienstag, 12. November, sollen die Straßen rund um den Kindergarten erleuchtet werden, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens. Die Kinder hätten in den zurückliegenden Wochen viel über die Geschichte von Sankt Martin gelernt und wollten mit den Erziehern die Geschichte nachspielen.

Ab 17 Uhr gebe es Bratwürste, Fischbrötchen, kleine Leckereien und Getränke für Groß und Klein. Gestärkt starte gegen 18 Uhr der Umzug mit der Lauchaer Blaskapelle durch das Neubaugebiet Ibenhain.

Dienstag, 12. November, 17 Uhr, Auftakt, 18 Uhr, Laternenumzug