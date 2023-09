Landfrauenmarkt im Kreis Gotha meldet mehr Händlerinnen als früher

Georgenthal. Der Landfrauenmarkt am Hammerteich in Georgenthal trotzt zur siebten Auflage dem Regen. Er kann sogar sein Angebot vergrößern.

Der Landfrauenmarkt am Hammerteich in Georgenthal erfreut sich wachsenden Zulaufs. Mehr als 60 Händlerinnen aus der Umgebung säumten am Samstag mit Ständen das Ufer der dem Ort zugewandten Seite des Sees. Das waren so viele wie noch nie, freute sich Organisatorin Olivia Eichhorn, die zum siebten Mal den Markt ausrichtete.

Heike Günther aus Kratzeroda (Wartburgkreis) stellt von Anfang an beim Landfrauenmarkt am Hammerteich Georgenthal aus. Foto: Wieland Fischer

Angesichts des Regens am Freitagabend habe sie schon Land unter befürchtet, räumt die Georgenthalerin ein. Den steigenden Zuspruch führt sie darauf zurück, dass die Menschen regionaler denken und Unternehmen vor Ort unterstützen.

Heike Günther aus Kratzeroda (Wartburgkreis) ist von Anfang an dabei, mit Rohkostölen. „Ich finde das Ambiente hier schön“, sagt sie über ihr Kommen.