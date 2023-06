In der ersten Folge von „Landkreis Inside" interviewt Gothas Landrat Onno Eckert (rechts) Volker Schneemann, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts.

Landkreis Gotha bringt ersten Podcast an den Start

Kreis Gotha. Am 30 Juni startet der Podcast „Landkreis Inside“, ein Gesprächsformat rund um das Landratsamt und die Region Gotha.

Bereits in der Pandemie setzte sich Landrat Onno Eckert (SPD) vors Mikrofon, um Audioinhalte aufzunehmen. Seine Sprachmemos kommentierten die Lage und erklärten Entscheidungen. Aus angepeilten drei bis vier Minuten Länge wurden schnell mehr. Es gibt offensichtlich Redebedarf, und deshalb startet am 30. Juni der erste Podcast aus dem Landratsamt. Bei „Landkreis Inside“ lädt sich Onno Eckert Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Behörden ins Büro. Erster Gast ist Volker Schneemann, langjähriger Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts.

Volker Schneemann ist seit 2003 Leiter des Amts für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Foto: Lisa Milke / Landratsamt Gotha

Der Podcast wird immer am letzten Freitag im Monat um 16 Uhr erscheinen. Zu Beginn wird man ihn auf der Streamingplattform Soundcloud findet, später auch auf weiteren Kanälen. Das Konzept entwickelte die noxus.TV Mediengesellschaft Rudolph & Wöhrmeyer GbR mit. Im Vor- und Abspann hört man Kreissprecherin Lisa Milke, die im Vorjahr mit Erfahrung als Redakteurin bei Antenne Thüringen ins Landratsamt kam. Bereits im vergangenen Jahr sei die Idee zum Podcast aus dem Landratsamt entstanden, heißt es.

Hintergründe zur Kommunalpolitik und persönliche Einblicke

In der ersten Folge geht es um die Hintergründe der Katzenschutzverordnung, ob man bedenkenlos die Restaurants des Landkreises besuchen kann und warum die Zahl der Anzeigen wegen Tierwohlgefährdung seit Jahren steigt. Volker Schneemann berichtet aus 20 Jahren als Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts. „Wir wollen im Podcast über Themen sprechen, die die Menschen im Landkreis bewegen. Dabei ist es auch wichtig, aufzeigen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden und was diese für die Hörerinnen und Hörer bedeuten“, so der Landrat. „Landkreis Inside“ soll aber kein starres Interviewformat sein. Vielmehr geht es um ein lockeres Gespräch zwischen dem Landrat und dem Gast, bei dem auch viel Raum für persönliche Geschichten und Erfahrungen bleibt.

Erstmals legt der Landkreis Gotha einen Podcast auf. Erste Erfahrungen sammelte Landrat Onno Eckert mit Audio-Veröffentlichungen mit seinen Sprachmemos während der Pandemie. Foto: Landkreis Gotha

Sollte es wichtige aktuelle Themen geben, wolle man auch kurzfristig und außerhalb des Rhythmus eine neue Folge produzieren. Denn Audioinhalte, durch die man aktuell und ausführlich informieren kann, hätten sich in der Pandemie bewährt, heißt es mit Verweis auf die Sprachmemos des Landrats. Nun sei der qualitative Anspruch gestiegen.

„Landkreis Inside“, Folge 1 ist ab Freitag, 30. Juni, 16 Uhr, abrufbar über soundcloud.com/landkreis-gotha, youtube.com/user/landkreisgotha sowie unter landkreis-gotha.de/aktuelles/podcast.