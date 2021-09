Landkreis Gotha: Carport und Garage abgebrannt

Waltershausen. In Waltershausen hat das Carport und die Garage eines Einfamilienhauses Feuer gefangen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Zu einem Brand in Waltershausen wurde die Gothaer Polizei in der Nacht auf Montag gerufen. In der Otterbachstraße war das Carport und die Garage eines Einfamilienhauses in Brand geraten.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, jedoch entstand an den Anbauten sowie dem Fahrzeug in der Garage ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Wie die Polizei mitteilte, wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig an.

