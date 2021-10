In der Corona-Pandemie hilfreich sind Antigentests.

Landkreis Gotha: Fallzahlen schießen in die Höhe

Kreis Gotha. Die Fallzahlen im Landkreis Gotha steigen weiter. Am Wochenende vermeldete das Landratsamt 847 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind.

Stark angestiegen sind die Coronazahlen am Wochenende im Landkreis Gotha. Wie das Landratsamt vermeldete, sind aktuell 847 Personen an Covid-19 erkrankt. Das sind 125 Personen mehr als am Freitag. Davon werden 21 Corona-Patienten stationär behandelt, vier liegen auf Intensivstationen.

Die Zahl der positiv getesteten Personen stieg laut Angaben des RKI um 156 Infizierte. Die Gesamtzahl beträgt jetzt 10.818 Personen. 9716 Menschen sind genesen, verstorben bislang 255.