Landkreis Gotha: Wenn Figuren auf Landschaften treffen

Der Remstädter Künstler Jürgen Weis präsentiert in der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal Malerei und Plastiken, die er unter das Thema „Figur trifft Landschaft“ stellt.

Schnepfenthal. Landschaften und Porträts treffen auf knubblige Figuren: Jürgen Weis aus dem Landkreis Gotha hat sie zusammengestellt.

Mit der Schau „Figur trifft Landschaft“ von Jürgen Weis endete in der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal das diesjährige Ausstellungsjahr. Der Remstädter Künstler zeigte einen kleinen Querschnitt seiner Arbeiten, die von der Malerei bis zur Plastik reichen.

Museumsleiter Kamen Pawlow und Jürgen Weis kennen sich seit vielen Jahren. Beide waren im Schloss Friedenstein in Gotha tätig. „Ich kenne Jürgen seit Anfang der 1990er-Jahre. Er war Depotmeister und Gestalter, hat die Bühnenbilder im Ekhoftheater gemacht“, verrät Pawlow den Besuchern, die am Samstag zur Finissage nach Schnepfenthal gekommen waren. Darunter waren auch sehr viele einstige Mitarbeiter vom Friedenstein. Schließlich kennen sie die künstlerische Ader von Jürgen Weis.

Arbeiten sind Gegenpole zur hektischen Zeit

Jürgen Weis ist den Schnepfenthalern kein Unbekannter mehr, hatte er doch bereits zwei Ausstellungen in der GutsMuths-Gedächtnishalle und zwar 2017 und 2019. Ende des vergangenen Jahres zeigte der nunmehr 70-Jährige im Gothaer Kunstforum seine Werke, die er ebenfalls unter den Titel „Figur trifft Landschaft“ stellte. In Schnepfenthal folgt nun die Fortsetzung.

Im Vereinsraum der GutsMuths-Gedächtnisshalle sind nun Landschaften und Porträts in Aquarell, Öl und als Druck zu sehen. Auch einige von Jürgen Weis der GutsMuths-Sammlung-Gegenwartskunst gestiftete Arbeiten werden dort ausgestellt. „Es ist diesmal nur eine kleine Ausstellung, weil ich mich gerade im Umzug befinde“, sagt Weis.

Der gelernte Porzellanmaler ist ein sehr vielseitiger Künstler. Über seine Werke sagt er: „Ich versuche in meinen Arbeiten Form und Inhalt zu verknüpfen. Bei der Darstellung menschlicher Figuren sehe ich mich mit humanistischen Traditionen des 20. Jahrhunderts verbunden. Die menschlichen Gefühle sind mir besonders wichtig. Trotz meiner 70 Jahre bin ich noch ein Suchender. Meine Arbeiten gestalte ich als Gegenpole zur hektischen, schnelllebigen Zeit.“

Mit seiner Ausstellung endet auch das diesjährige Ausstellungsjahr in der GutsMuths-Gedächtnishalle. Insgesamt zehn Sonderausstellungen wurden vorgestellt. Das soll auch im kommenden Jahr wieder so sein, bestätigte Museumsleiter Pawlow. „Ich bin die nächsten Jahre komplett ausgebucht“, freut er sich. In der Winterpause finden zahlreiche Veranstaltungen statt.

Die Ausstellung mit Bildern und Plastiken von Jürgen Weis ist bis zum 26. November in der GutsMuths-Gedächtnishalle zu sehen. Geöffnet ist die Schau jeweils dienstags von 10 bis 13 Uhr sowie mittwochs und sonntags von 13 bis 16 Uhr.