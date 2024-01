Kreistag Landkreis Gotha will mehr Solaranlagen aufs Dach

Gotha Beitritt zum Landesprogramm „Agathe“ ist beschlossene Sache. Landkreis Gotha will erneuerbare Energie nutzen und Einsamkeit in Stadt und Land begegnen.

Der Landkreis Gotha möchte in Zukunft vermehrt erneuerbare Energie nutzen. Ob dabei ein Solarkataster für kreiseigene Flächen hilfreich ist, das wird kommendes Jahr in Ausschüssen beraten. Das hat der Kreistag mehrheitlich entschieden. Nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Grüne könnten 50.000 Euro aus dem Klimapaket als Startkapital genutzt werden, um den Kreis in Zukunft von Energiekosten zu entlasten.

Das Landratsamt Gotha in der 18.-März-Straße 50 ist bereits 2019 hinsichtlich geeignete Dachflächen für Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen untersucht worden. Foto: Peter Riecke

Die Kreisverwaltung sehe das Kataster nicht als Mehrwert an, erklärt Beigeordnete Sylke Niebur (parteilos). Der Solarrechner der Landesenergieagentur ermittle ohnehin geeignete Dachflächen für Photovoltaik- oder Solaranlagen. Dies könne kostenfrei genutzt werden, so wie bereits 2019 für das Verwaltungsgebäude in der 18.-März-Straße geschehen. Außerdem seien die für Photovoltaik oder Solar geeigneten Dächer der kreiseigenen Liegenschaften bekannt. Untersuchungen auf elektrotechnische und statische Voraussetzung zur Nutzung erneuerbarer Energie, nennt Niebur zielführender.

Beschlossene Sache ist, wenn auch nicht unumstritten, dass der Landkreis Gotha sich mit einem Konzept am Landesprogramm „Agathe – Älter werden in der Gemeinschaft“ beteiligt. Die Fraktion Die Linke hatte das bereits im April beantragt. Es folgten mehrfach Beratungen dazu. Mitarbeiter des Ilmkreises sind auch zur Wirksamkeit des Landesprogramms bei ihnen befragt worden.

Werner Pidde (SPD) verweist darauf, dass bei Förderanträgen oft erst das Land zahle, am Ende stehe der Kreis allein. Außerdem gebe es bereits „ein hervorragendes Netzwerk“ für Senioren im Kreis. Tanja Schreyer (Freie Wähler) hält dem entgegen, dass „Agathe“ dazu diene, Menschen in Einsamkeit zu helfen. Dem folgte eine Mehrheit des Kreistags; 16 Ja, 14 Nein bei sechs Enthaltungen.