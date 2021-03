Landkreis Gotha: Zehn Coronafälle auf der Intensivstation

Leicht rückläufig entwickeln sich die Fallzahlen im Landkreis. Am Dienstag wurden neun Neuinfektionen gemeldet, ebenso ein weiterer Todesfall. 259 Personen sind derzeit an Covid-19 erkrankt. Mit 36 von ihnen liegen zwei Infizierte weniger in Krankenhäusern. Zehn Personen, zwei mehr als noch am Montag, werden auf Intensivstationen behandelt. 20 weitere vormals Infizierte gelten nun als genesen. In einer Woche wurden pro 100.000 Einwohner 123 Personen positiv auf Corona getestet.