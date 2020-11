Fast eine Woche nach dem Brand in der Goldbacher Straße sitzt der Schock noch immer tief bei Arthur Franjan. Der Besitzer des Mehrfamilienhauses war unterwegs, als das Feuer ausbrach.

„Als ich ankam, konnte ich nicht fassen, was da passierte“, sagt er, als er am Montag mit Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch und Landrat Onno Eckert (beide SPD) vor der Brandruine steht. Eckert sichert ihm Unterstützung zu: 1000 Euro werden aus einem Fonds, der für solche Katastrophenfälle im Landkreis angelegt wurde, den Bewohnern zur Verfügung gestellt.

In der Goldbacher Straße brannte am Dienstag ein Wohnhaus aus (Archiv-Foto). Foto: Victoria Augener

Der Brand ereignete sich am Nachmittag des 10. November. Vom zweiten Obergeschoss aus griffen die Flammen auf das Dach und die unteren Etagen über. So entwickelte sich schnell ein Vollbrand.

Die Bewohner, von denen sich drei gerade im Haus befanden, konnten sich eigenständig retten, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Diese stellte schnell fest, dass das Gebäude einsturzgefährdet war, und versuchte über rund 24 Stunden, den Brand von außen zu löschen. Die Goldbacher Straße war während des Einsatzes zeitweise voll gesperrt.

Insgesamt lebten sechs Personen in dem Haus inklusive Arthur Franjan und seinen zwei kleinen Kindern. Franjan hatte investiert, um das Haus neu herzurichten.

Die drei Mietparteien sind allesamt bei Angehörigen untergekommen. Die Anteilnahme sei groß gewesen, berichtet Franjan. In kürzester Zeit seien Facebook-Gruppen gegründet worden, um Hilfspakete zusammenzustellen. „Selbst Nachbarn, die man vorher nicht kannte, haben sich bemerkbar gemacht“, sagt der Hausbesitzer. Er bedankt sich bei allen, die ihre Hilfe angeboten haben.

Nachbarn organisierenschnelle Hilfe

Auch der Landkreis habe schnell den Kontakt gesucht, um Hilfe anzubieten. Das Geld aus dem Fonds sei bereits auf dem Konto, versicherte Onno Eckert. Er betonte mit Blick auf die Ereignisse während des Löscheinsatzes: „Die Frage nach Unterstützung sollte nicht vom Verhalten der Opfer abhängig gemacht werden.“ Eine Bewohnerin hatte mehrmals versucht, zurück in das noch brennende Haus zu gelangen, um Gegenstände herauszuholen. Sie wurde schließlich von der Polizei in Gewahrsam genommen und erwartet ein Strafverfahren, weil sie in ihrem Widerstand ein Polizeiauto beschädigt haben soll. Auch Oberbürgermeister Knut Kreuch wünscht dem Hausbesitzer und den Bewohnern, dass sie schnell neue Perspektiven finden.

Angesichts des langen Löscheinsatzes geht er von einem irreparablen Zustand des Gebäudes aus, dankt der Feuerwehr jedoch auch für ihren Einsatz. Weil diese im richtigen Moment den Technikraum mit Gasanschluss abgesichert hatte, musste nicht die Gasversorgung und damit die Heizung in der gesamten Goldbacher Straße abgestellt werden.

Noch am Montag sollten sich Sachverständige ein Bild von den Schäden am Haus machen. Der Eigentümer war glücklicherweise versichert. Zur Brandursache ist bislang nichts bekannt. Er wisse selbst nicht, wie das Feuer entstanden sei, sagt Arthur Franjan. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich.