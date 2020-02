Waltershausen. Die besten landwirtschaftlichen Betriebe aus dem Kreis Gotha und dem Wartburgkreis werden am 5. März in Waltershausen ausgezeichnet.

Landwirte tagen in Waltershausen

Zum 23. Landwirtschaftlichen Fachtag laden am 5. März die Bauernverbände von Gotha und Eisenach-Bad Salzungen in das Freizeitzentrum Gleisdreieck in Waltershausen ein. Von 8.45 Uhr bis zum Nachmittag besprechen Referenten für die Landwirte relevante Themen, wie die Folgen des Brexit für die Landwirtschaft in Thüringen, Unternehmensnachfolge und Fachkräftesicherung.

Thematisiert werden auch die europäische Agrarpolitik, anhand der die EU-Agrarsubventionen verteilt werden, sowie die Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest auch auf Betriebe ohne Schweinehaltung. Schließlich werden erfolgreiche Landwirtschaftsbetriebe im Kreis Gotha und im Wartburgkreis ausgezeichnet.