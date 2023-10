Langfinger stehlen Spenden für Kinder – Betrunkener Radfahrer rammt Auto: Polizeimeldungen für den Kreis Gotha

Auf einem Polizeiwagen leuchtet am 04. Mai 2010 in Bochum ein Blaulicht. Themenbild Polizei, Unfall, Kriminalität, Verbrechen, Verkehr, Einsatz, Verkehrsunfall. Foto: Ingo Otto / WAZ FotoPool

Ein Dieb nimmt ganze Spendenkasse nach Restaurantbesuch mit. Ein Mann fährt gegen ein geparktes Auto. Und in Gierstädt machen Unbekannte ungewöhnliche Beute.

Ein Langfinger hat am Mittwoch eine Spendenkasse einer Kinderhilfe-Stiftung in Gotha gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, besuchte der Mann gegen 17.30 Uhr ein Schnellrestaurant in der Dr.-Troch-Straße. Dort nahm er die Spendenkasse an sich und begab sich anschließend mit zwei weiteren Personen zu einem Fahrzeug und fuhr davon. Die Höhe des Geldbetrages sei unklar. Hinweise unter Telefon: 03621/781124.

Diebe stehlen Toiletten aus einem Rohbau

Diebe haben den Rohbau eines Einfamilienhauses in einem Baugebiet in Gierstädt heimgesucht. Das erklärte die Polizei. Die Täter haben unter anderem zwei WC und einen digitalen Türspion gestohlen. Das Beutegut hat einen Wert von rund 6400 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag 17.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen unter Telefon: 03621/781124.

Radler kollidiert mit geparktem Hyundai

Ein Fahrradfahrer (62), der am Donnerstagabend auf dem Fußweg der Kindleber Straße in Richtung Hersdorfkreisel unterwegs war, ist mit einem geparkten Hyundai kollidiert und gestürzt. Der Mann verletzte sich und kam in ein Krankenhaus, erklärte die Polizei. Ein Alkoholtest habe einen Wert von circa 1,1 Promille ergeben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.