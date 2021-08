Laptops im Wert von über 70.000 Euro in Schwabhausen gestohlen

Schwabhausen. Auf einem Rasthof in Schwabhausen haben Diebe 145 Laptops von einem Lkw gestohlen.

Bei einem Einbruch in einen Lkw auf einem Rasthof in Schwabhausen im Landkreis Gotha haben Diebe Beute im Wert von über 70.000 Euro gemacht. Wie die Polizei am Samstag informierte, habe ein 54-Jähriger seine Sattelzugmaschine samt beladenen Auflieger in der Nacht zum Freitag auf dem Parkplatz des Autohofes abgestellt.

Unbekannte Diebe konnten sich nachts Zutritt zum verschlossenen Anhänger verschaffen und anschließend die darin befindliche Neuware entwenden. Bei der gestohlenen Fracht handele es sich um 145 graufarbene Notebooks der Marke Lenovo. Der Gesamtwert der Beute wird auf ca. 72.500 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen selbst oder zum Verbleib der entwendeten Notebooks nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0181217/2021 entgegen.