Lara Scharff ist Lesekönigin im Südkreis Gotha

„Hast du den schon gelesen?“, klingt es von den Bänken, die in Reihen im Versammlungsraum der Feuerwache Friedrichroda aufgestellt wurden. Selbst in der Pause reden manche Schüler begeistert von ihren Lieblingsbüchern, sodass klar wird: Hier sitzen echte Leseratten. Von neun Schulen im Süden das Landkreises Gotha sind sie gekommen, um den besten Vorleser unter ihnen zu finden. Seit 61 Jahren ruft der Deutsche Buchhandel zu dem Wettbewerb auf.

Manche Titel begeistern über Generationen hinweg

Über den Gewinner entscheidet schließlich eine sechsköpfige Jury aus Sozialarbeiterin Annabell Moreno Leyva, Hans-Ulrich Greiner (Freie Wähler) aus dem Gemeinderat Nesse-Apfelstädt, Friedrichrodas Stadtrat Klaus Nußbicker (SPD), Simone Lesser von der Bibliothek Tambach-Dietharz sowie Maik Schulz vom Oscar am Freitag und einer Vertreterin dieser Zeitung.

In diesem Jahr scheinen die Jungen aufgeholt zu haben. Unter den neun Sechstklässlern, die von ihren Schulen in den Ausscheid geschickt wurden, sind vier Jungen, die neue Blickwinkel auf Jugendliteratur mitbringen. In der ersten Runde, in der die Schüler ein selbst gewähltes Buch vorstellen, kommen bei ihnen vor allem Abenteuergeschichten auf den Tisch, wie „Archie Green und die Bibliothek der Magie“ und „Die Monsterprüfung“. Titel wie „Die Knickerbocker Band“, die zuerst in den 1990er-Jahren erschienen sind, beweisen, dass es nicht immer die neuesten Titel sein müssen und manche Bücher über Generationen hinweg begeistern.

Jugendliteratur mal zauberhaft, mal realistisch

Auch bei den Schülerinnen sind magische Geschichten, wie „Eulenzauber“ und „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ beliebt. Aber auch der ganz normale und nicht immer einfache Teenager-Alltag begeistert, etwa in dem Jugendbuch „Ich wollt’ ich wär’ ein Kaktus“ und „Immer kommt mir das Leben dazwischen“. All das lesen die Wettbewerbsteilnehmer, die sich auf diese Aufgabe vorbereiten konnten, fast schon auswendig. Umso schwieriger ist für sie die zweite Runde, in der ihnen ein unbekannter Text vorgesetzt wird.

Dabei sind zumindest Titel und Autor Kindern wie Eltern bekannt: An „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner sollen die Schüler beweisen, dass sie auch unvorbereitet einen Text schnell erfassen können und dass sie wissen, wo die Sätze betont werden müssen. Mit dem richtigen Tempo, der Lautstärke und der Aussprache entscheiden letztendlich Kleinigkeiten über den Gewinner und diese Entscheidung fiel der Jury nicht schwer: Lara Scharff vom von-Bülow-Gymnasium in Neudietendorf gewinnt den Wettbewerb im Südkreis. Sie rückt weiter in den Bezirksausscheid, den schon im Jahr 2019 eine Schülerin aus dem Landkreis Gotha gewonnen hat.