Latschenkino, komische Kauze und starke Helden in Wandersleben

„Lostge Schnorrn, komsche Kouze on potzige Denger us Wannerschlemn.“ – Das ist Wanderslebsch. Auf gut Deutsch heißt das: Lustige Schnurren, komische Käuze und puntzige Dinger aus Wandersleben. Eine Übersetzung ist wohl nötig, denn so redet im Dorf fast gar keiner mehr. Selbst in der Wanderslebener Spinnstube, gebe es nur wenige betagtere Mitglieder, die das noch richtig können, weiß Reinhold Hochheim, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins. In anderen Landstrichen der Region dürfte es ähnlich sein.

Die Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins Wandersleben steuern dem entgegen. Bevor die Mundart gänzlich ausstirbt, wollen sie die in Form eines Buches aufschreiben, möglichst auch der heutigen Generation wieder bekannt machen und in gesprochener Form bewahren. „Seit Wochen arbeiten wir an der Herausgabe eines Buches mit Wandersleber Geschichten in Thüringer Mundart“, berichtet Hochheim. In einem Heimatabend am Donnerstag, 16. Januar, soll das Projekt vorgestellt werden.

Dorfgespräch anno 1925 in Wandersleben in der Wechmarer Straße, von links: Lois Nagel, Besuch aus Halle, Anna Spatz und Lina Jacobi. Das Foto soll, so Reinhold Hochheim, voraussichtlich den Einband des Wanderslebener Mundartbuches schmücken. Foto: Foto Familienalbum Bärbel Köhler

Als Grundlage dafür dienen wertvolle historische Unterlagen, so Hochheim, aus dem Nachlass des damaligen in Wandersleber wohnenden Lehrers und Kantors Walther Heinze, der in den 1960er Jahren verstorben ist. Von Heinze seien mehrere Bücher zur Heimatgeschichte veröffentlicht worden. Sie sind dem Verein vergangenes Jahr übergeben worden. „Das sind solche Schätze“, freut sich Heimatfreund Hochheim.

Projekte sollen am Donnerstag vorgestellt werden

Dazu gehören Theaterstücke und ein von Heinze erarbeitetes – in Wandersleber Mundart aufgeschrieben – Manuskript mit 58 lustigen Begebenheiten aus dem Dorf und Umgebung aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese habe Heinze unter dem Titel: „Lostge Schnorrn, komsche Kouze on potzige Denger us Wannerschlem“ zusammengefasst.

Diese Episoden und das Buchprojekt sollen bei einem Heimatabend am kommenden Donnerstag im Sportlerheim, Karl-Marx-Platz, erstmals öffentlich vorgestellt werden. Eine Auswahl werde natürlich auch an diesem Abend in Thüringer Mundart vorgetragen, verspricht Hochheim.

Er erzählt vom Latschenkino, als die Dorfbevölkerung zum Nachbarn ging, um Fernsehen zu gucken. Auch zur „Langen Nacht“ am 21. Dezember, die bis heute in Wandersleben gefeiert werde, habe Heinze eine Geschichte aufgeschrieben: Wie die Burschen anno dazumal einen Kessel auf einen Schornstein gestülpt hatten, was dem Hausbesitzer Held dann den Namen „Starker Held“ eingetragen habe. „Es handelt sich um wahre Begebenheiten, die Heinze in Mundart aufgeschrieben hat“, betont Hochheim.

Der Verein sucht weitere Bilder

Zum Vortragen fühle er sich mit seinem Berliner Zungenschlag nicht prädestiniert. Er stehe in Gefahr die Berliner Mundart – wohlgemerkt nicht Schnauze - mit der Thüringer zu vermischen, sagt der „Icke“. Das untersage ihm seine Frau Jutta, die aus Hochheim stammt: „Lass das lieber!“

Zur Illustration der Geschichten soll die Gelegenheit am Donnerstag genutzt werden, um weitere Bilder zu bekommen, die den jeweiligen Themen zugeordnet werden können. Dessen will sich der Grafiker Jürgen Postel aus Weimar annehmen. Der gebürtige Wandersleber sei „Feuer und Flamme“ für das Projekt, berichtet Hochheim. Es solle nicht nur ein Mundartbuch, sondern auch ein Fotoband von Wandersleben werden. „Deswegen setzen wir alles daran, dass das Werk gelingt.“ Voraussichtlich werde es ein Weihnachtsgeschenk 2020.

Hochheims stille Hoffnung ist auch, dass sich ein paar Wanderleber regelmäßig zusammenfinden und das Wanderslebsch pflegen.

Heimatabend des Heimatvereins Wandersleben am 16. Januar, 19.30 Uhr, im Sportlerheim, Karl-Marx-Platz