Eine wilde Verfolgungsjagd, ein lautes Liebespaar und ein frustrierter Fußballfan - wir haben zum Jahresabschluss noch einmal in die Meldungen der Landespolizeiinspektion Gotha geschaut. Darunter sind viele spektakuläre und kuriose Vorfälle. Die skurrilsten Einsätze haben wir zusammengetragen.

Platz 6: Sattelschlepper verliert Anhänger auf der A4

Im November hat ein Sattelzug einen Anhänger auf der A4 verloren. Der Sattelanhänger löste sich kurz hinter der Abfahrt Wandersleben in Richtung Frankfurt am Main. Die Autobahnpolizei hängte ihn wieder provisorisch an und begleitete das Gespann bis zum Autohof Schwabhausen an der Anschlussstelle Gotha.

Ein Experte der Dekra wurde hinzugezogen, weil die Polizei die Ursache nicht ermitteln konnte. Im Zuge der technischen Untersuchung stellte sich heraus, dass eines von zwei Sicherungselementen der Sattelplatte defekt war.

Platz 5: Wilde Verfolgungsjagd endet bei Gotha auf einem Feld

Ebenfalls auf der A4 ist es im Juni zu einer wilden Verfolgungsjagd gekommen. Ein 21-Jähriger fiel bereits an der Landesgrenze zu Hessen auf. Zeugen meldeten der Polizei, dass der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien gefahren sein soll. Die Polizei versuchte, den Fahrer nahe der Anschlussstelle Gotha zu kontrollieren, doch der Mann drückte aufs Gas.

Zwischenzeitlich soll er mit über 200 km/h gefahren sein. Er fuhr von der A4 ab und verlor auf der Umleitungsstraße von Schwabhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es überschlug sich und kam auf einem Feld zum Erliegen. Als die Polizisten bei ihm eintrafen, soll er zudem Widerstand geleistet haben.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Sein Auto war weder zugelassen, versichert noch versteuert. Außerdem waren die Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgestellt.

Platz 4: Wohnwagengespann legt Verkehr in Gotha lahm

Ein Pkw samt Wohnwagenanhänger hat im August den Straßenbahnverkehr in Gotha lahmgelegt. In der Gartenstraße kam das Gespann von der Fahrbahn ab und kam auf den Gleisen der Thüringer Waldbahn zum Erliegen. Der Fahrer verlor wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto. Er blieb unverletzt.

Platz 3: Lautes Liebesspiel ruft Polizei in Waltershausen auf den Plan

Laute Schreie hat im Februar in Waltershausen eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. alarmiert Sie verständigte den Notruf. Die Polizisten konnten die Quelle im Obergeschoss ausmachen. Doch es stellte sich als falscher Alarm heraus.

Die beiden Anwohner waren demnach sichtlich erschöpft, aber gesund. Sie hatten es beim Liebesspiel nur etwas zu wild getrieben. Die Polizeibeamten ermahnten das Paar zur Ruhe und zogen wieder ab.

Platz 2: 32-Jährige fährt sturzbetrunken ins Krankenhaus

Eine 32-Jährige ist im November aufgefallen, weil sie in Schlangenlinien auf den Parkplatz des Krankenhauses in Friedrichroda fuhr. Die Frau und ihre Beifahrer gingen in das Krankenhaus. Die Fahrerin ließ sich dort behandeln.

Zeugen hatten die Frau der Polizei gemeldet. Als die ärztliche Behandlung der 32-Jährigen abgeschlossen war, erwarteten Beamte sie schon im Nebenraum. Ein Atemalkoholtest ergab stolze 2,55 Promille.

Platz 1: Fußballfan stört sich an Farben eines rivalisierenden Vereins

Ein Fußballfan hat in einem Ort im Kreis Gotha 6500 Euro Schaden an Kabelbrücken verursacht. Den genauen Ort gab die Polizei nicht bekannt. Der Mann soll überzeugter Fußballfan von Schalke 04 gewesen sein, welcher die Vereinsfarben Blau und Weiß hat.

Aufgrund dessen schienen den Mann die Kabelbrücken, die nun zufällig die Farben des Konkurrenzvereines Borussia Dortmund hatten, zu stören. Er entfernte die Kabelbrücken von der Baustelle und handelte sich damit eine Strafanzeige ein.

