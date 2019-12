Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebendiger Kalender auch 2020 in Ohrdruf

Mit dem lebendigen Adventskalender, einer Aktion der Innenstadthändler in Ohrdruf, seien die Geschäfte und Teilnehmer soweit zufrieden, dass es ihn im nächsten Jahr wieder geben soll. Das berichtet Thomas Kratsch, der als Parteiloser ohne Fraktion Mitglied des Ohrdrufer Stadtrates ist und in der Marktstraße und damit im Stadtzentrum ein Reisebüro betreibt.

Der Kalender begann mit einer Samstagsöffnung am 30. November von 10 bis 16 Uhr und Angeboten vor Geschäften wie Glühwein im Torbogen zu trinken und einem Foodtruck. Auch Kulturelles gehörte dazu. Die Resonanz sei besser als im Jahr zuvor gewesen, so Kratsch. Im Interesse der Innenstadt-Belebung, so auch der Name einer Arbeitsgruppe im Verlauf der Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für Ohrdruf, hätten Innenstadt-Händler auch Aktionen zu Ostern und im Herbst im Blick.

Die Idee besteht, einen Verein unter dem Arbeitstitel „Ohrdruf handelt“ zu gründen, und sich mit anderen Vereinen der Region wie dem Gothaer Gewerbeverein und der „Wirstadt – Friedrichroda“ zu vernetzen. Wirstadt-Chef Falk Ortlepp bekundete bereits sein Interesse am Erfahrungsaustausch.