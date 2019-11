Lebensraum für Turteltaube und Milan

Der Turteltaube geht’s nicht wirklich gut. Vielerorts sucht der Vogel des Jahres 2020 vergeblich nach geeigneten Brutflächen, was seinen Bestand gefährdet. Die Zahl der Brutpaare ist dramatisch zurückgegangen. Flussauen sind geeigneter Lebensraum für die Taubenart. Vorausgesetzt, sie bieten neben lichten Wäldern Brutmöglichkeiten im Gebüsch, und die Tiere finden an Feldrändern reichlich Nahrung.

Die Apfelstädtaue zwischen Wechmar und Wandersleben ist so ein Refugium für Turteltaube und viele andere Tierarten. Dass diese Vielfalt erhalten bleibt, dafür müssen sich Menschen stark machen.

Das dachten sich auch die Mitarbeiter der Natura-2000-Station Gotha/Ilm-Kreis mit Sitz in Mühlberg. Ihre Idee: Mit der Anpflanzung von Schwarzpappeln den Auenwald stärken. Doch das kostet Geld. Geld, das die Station selbst nicht aufbringen kann. Trotzdem wurden in dieser Woche in der Apfelstädtaue Schwarzpappeln gepflanzt, gleich 100 Stück.

Möglich wurde das, weil sich mehrere Partner für das Projekt stark machten. Der Gothaer Kreisverband des Naturschutzbundes (Nabu) beantragte dafür Fördergelder, die von der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha bewilligt wurden. Mehr als 5000 Euro stellte sie für das Vorhaben bereit. Mit einem Teil des Geldes wurde die Pflanzaktion finanziert.

Eine der seltensten Baumarten in Thüringen

Das Forstamt Finsterbergen stellte die Pflanzflächen an der Apfelstädt zur Verfügung, die zum Revier Georgenthal gehört, sehr zur Freude des zuständigen Försters Alexander Hopf. Karina Kahlert vom Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha (FFK) machte vorab deutlich, dass die Schwarzpappel zu den seltensten Baumarten in Thüringen gehört. Sie wird in der Roten Liste des Freistaates in der Gefährdungskategorie eins geführt – vom Aussterben bedroht.

Eine Schwarzpappel-Inventur ergab 1998 im gesamten Land Thüringen nur noch 500 Einzelbäume. Schon ein Jahr später reagierte die Forstwirtschaft. Zapfenpflücker der Forstsaatgutberatungsstelle Fischbach schnitten an ausgewählten Schwarzpappeln Steckreiser für die Anzucht in der landeseigenen Forstbaumschule in Breitenworbis. Von dort kamen auch die kleinen Bäume, die nahe der Apfelstädt gepflanzt wurden.

Schutzhüllen gegen die Zähne wilder Tiere

Die jungen Schwarzpappeln bekamen auch sofort den nötigen Schutz vor Wildverbiss. Die dafür genutzte Hülle wirkt anderseits wie ein Gewächshaus für die Pflanze, so dass sie optimale Wuchsbedingungen erhält.

Gerhard Struck, Leiter des Forstamtes Finsterbergen, war mit mehreren Mitarbeitern vor Ort, um die Aktion zu unterstützen. Vom Nabu hatten sich viele Helfer eingefunden, ebenso von der Natura-2000-Station. Dank weiterer Naturschützer ging die Pflanzung rasch von der Hand.

Schwarzpappeln sind übrigens Brutbäume für Milane. Noch in diesem Jahr will der Nabu-Kreisverband weitere Exemplare dieser Art in die Erde bringen. „Dank der Regionalstiftung sind wir in die Lage versetzt, im Raum Goldbach ebenfalls zu pflanzen“, sagt Ronald Bellstedt. Der Nabu-Kreisvorsitzende erklärt, dass nahe der Nesse in Richtung Wangenheim bei dieser Aktion schon deutlich größere Exemplare dieser seltenen Baumart einen Standort bekommen werden. Hier handle es sich nicht um ein Waldgebiet wie an der Apfelstädt, sondern um einzeln stehende Bäume. Um hier den Erfolg zu sichern, müssten die Schwarzpappeln größer sein.