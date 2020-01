Lehrermangel zur Jahrhundertwende in Gotha

Während des Schuljahres 1901/02 wurden in den öffentlichen und privaten Schulen des Herzogtums Gotha 28.224 Kinder (14.182 Jungen und 14.042 Mädchen) in 582 Klassen unterrichtet. Über eine Million Reichsmark betrugen die Gesamtkosten für das Volksschulwesen. Gedeckt wurden sie durch Zuschüsse des Staates, der Gemeinden, durch Schulgeld, Dotationen und Stiftungen.

Man klagte damals schon über Lehrermangel, denn die Anzahl der Lehrer belief sich auf nur 492. Junglehrer fehlten, weil sie ihrer aktiven Militärpflicht nachkommen mussten. Die Verantwortlichen in den Schulämtern hofften, dass nach Ostern frisch ausgebildete Lehrkräfte aus dem damaligen Landeslehrerseminar, 1888 eröffnet, (heute Herzog-Ernst-Gesamtschule) ihren Dienst antreten würden.

Als Höhere Bürgerschule diente das große Gebäude an der Gotthardstraße, die Gotthardschule und spätere Thomas-Müntzer-Schule. Foto: Heiko Stasjulevics

Der Lehrerprüfung 1901 stellten sich 24 Schulamtskandidaten. Die Lehrer stammten aus Gotha, Mehlis, Schwarzwald und Großtabarz. Auch Lehramtsbewerberinnen für den mittleren und höheren Schuldienst sowie den Fremdsprachen-Unterricht bestanden die Prüfung. Alle Prüflinge fanden eine Anstellung im Gothaer Land. Auch die Prüfungen für die Rektorenämter wurden im Seminargebäude an der Reinhardsbrunner Straße durchgeführt.

Lehrplan nach den Bedürfnissen des praktischen Lebens

In den Fortbildungsschulen wurde daran gearbeitet, den Lehrplan nach den Bedürfnissen des praktischen Lebens zu gestalten. Die Ausgaben für die Fortbildungsschulen betrugen bei 4267 Schülern, die von 278 Lehrern in 248 Klassen unterrichtet wurden im Etatjahr 1901 über 90.000 Reichsmark. Deren Deckung stammte aus Staats- und Gemeindemitteln.

Zu den höheren öffentlichen Lehranstalten im Herzogtum Gotha zählten das Gothaer Gymnasium Ernestinum mit 288 Schülern, das Gräflich-Gleichense-Gymnasium zu Ohrdruf mit 124 Schülern, das Gothaer Herzog-Ernst-Seminar für Lehrerausbildung mit 102 Absolventen und die Realschule zu Gotha mit 610 Schülern. Die Töchterschule, spätere Myconiusschule, besuchten 380 Schülerinnen.

Aus dem Stadtbild verschwunden: das ursprüngliche Gebäude der Anstalt für sittlich verwahrloste Knaben, die spätere Ostschule, an der Langensalzaer Straße. Foto: Heiko Stasjulevics

Der Gesamtaufwand für die Einrichtungen belief sich auf 329.417 Reichsmark, der Staatszuschuss betrug 122.787 Reichsmark. In die privaten höheren Lehranstalten gingen 179 Schüler und 308 Schülerinnen. Zu diesen Einrichtungen gehörten das Herzogin-Marien-Institut mit 162, und die Anstalt der Brüdergemeinde in Neudietendorf mit 98 Schülerinnen.

Hier eine Auflistung von Gothaer Unterrichts-Anstalten während dieser Zeit: Die Anstalt für sittlich verwahrloste Knaben, spätere Ostschule, befand sich an der Langensalzaer Straße 74. Die Bau- und Gewerbeschule hatte damals noch ihren Sitz im Augustinerkloster, Klosterplatz 2.

Schule mit Sitz im Augustinerkloster

Als Höhere Bürgerschule diente das große Gebäude an der Gotthardstraße, die Gotthardschule, spätere Thomas-Müntzer-Schule. Ein Musik-Conservatorium gab es in der Auguststraße 3 (spätere Huttenstraße), Inhaber Hofpianist Tietz. Weitere Musikschulen befanden sich in der Schwabhäuser Straße 38, in der Eschleber Straße 1 und in der Siebleber Straße 15.

Das Amtshaus in der Augustinerstraße wird demnächst saniert. Foto: Heiko Stasjulevics

Die Allgemeine Fortbildungsschule und städtische Handwerkerschule hatte ihr Domizil ebenfalls in der Gotthardschule. In der Bürgeraue 16 befand sich die Frauen-Fortbildungsschule mit Fräulein Ida Grüzmüller als Vorsteherin. Die Freischule hatte zu jener Zeit zwei Stützpunkte, Margarethenstraße 2 (Löfflerhaus) und Schützenallee 29. Oberschulrat von Bamberg war der Direktor des Gymnasiums Ernestinum an der Bergallee.

Die Höhere Handelslehranstalt und Höhere Handelsschule hatte ihr Domizil am Hauptmarkt 2, Innungshalle, Eingang Marktstraße. Für Mädchen gab es die Karolinenschule am Mühlgrabenweg 13; Vorsteherin war Oberbürgermeisterin Hünersdorf. Pfarrer Carl Mause leitete als Direktor die Katholische Schule am Dammweg 17, spätere Moßlerstraße.

Amtsschule hat Domizil in der Augustinerstraße

Kindergärten befanden sich an der Gartenstraße 11, Köhler`s Kindergarten, geführt von Helene Müller, sowie in der Siebleber Straße 28, Inhaberin Lina Rausch. Die zwei Kleinkinderschulen hatten ihren Standort am Mühlgrabenweg 13. Müller gehörte auch Köhler‘s Kindergärtnerinnenseminar.

Zu den Volksschulen gehörten die Einrichtungen an der Schützenallee 31, die Lutherschule hieß noch Arnoldischule, eine Volksschul-Mädchenabteilung gab es in der Myconiusschule und in der Cranachschule am Hauptmarkt. Die Vorstadtschule befand sich am Hohen Sand. Das Amtshaus in der Augustinerstraße diente als Amtsschule dem Volksschulunterricht, später mit der Cranachschule als Hilfsschule (Amtiller).