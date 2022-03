Leichter Anstieg bei Coronazahlen Landkreis Gotha

In Landkreis Gotha wurden innerhalb von 24 Stunden wieder 421 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Gotha. Die Zahl der an Corona erkrankten Personen ist im Landkreis Gotha wieder leicht angestiegen.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist im Landkreis Gotha auf 6,7 gestiegen. Grund dafür sind die Neuinfektionen am Coronavirus, die das Robert-Koch-Institut am Freitag vermeldete. So wurden weitere 421 Personen positiv auf das Virus getestet.

Derzeit sind im Kreis 1827 Personen an Covid-19 erkrankt, das sind 54 mehr als am Vortag. 36 Infizierte werden stationär behandelt, davon zwei Personen auf Intensivstationen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um eins auf 407 Personen.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Nachrichten zum Thema: